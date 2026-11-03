Финский город Турку готов отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года, если Международная федерация хоккея допустит к соревнованиям сборную России. Заявление прозвучало после решения Спортивного арбитражного суда о восстановлении российских команд в международных турнирах. Против возвращения России выступают и другие страны, а один из многолетних спонсоров уже объявил о прекращении финансирования чемпионата мира.

Финский город Турку может отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею (U-20), который должен состояться на рубеже 2027 и 2028 годов, если к соревнованиям будет допущена сборная России. Об этом заявила мэр города Пийя Эло, сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC.

Турнир планируется провести в двух финских городах — Турку и Тампере. Однако возможность участия российских хоккеистов поставила под вопрос проведение соревнований в Турку.

«Пока Россия ведет войну в Украине, мы не можем допустить, чтобы сборная России играла в Турку», — заявила Эло.

Мэр выразила надежду, что Международная федерация хоккея (IIHF) совместно с властями Финляндии найдет решение, которое позволит провести чемпионат без участия России.

«Если сборная России не будет играть, мы будем рады принять турнир», — подчеркнула она.

Суд обязал вернуть Россию в международный хоккей

Ситуация обострилась после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), принятого в пятницу. Суд постановил, что IIHF должна незамедлительно восстановить участие российских сборных в международных соревнованиях.

Решение распространяется на чемпионаты мира текущего сезона среди взрослых мужчин, молодежных сборных U-20, юниорских команд U-18, а также на женский чемпионат мира.

Российские сборные были отстранены от турниров под эгидой IIHF в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За время отстранения российские хоккеисты пропустили пять чемпионатов мира и зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Финляндия отказывается играть против России

В понедельник Финская хоккейная ассоциация объявила, что национальная сборная не будет проводить матчи против российских команд до завершения войны в Украине. Таким образом, возможное возвращение России создает для IIHF не только организационные, но и спортивные сложности: участие команд, отказывающихся выходить на лед против российских хоккеистов, может оказаться под вопросом.

В понедельник также началось двухдневное заседание правления Международной федерации хоккея, центральной темой которого стало решение CAS и дальнейшее участие российских сборных. Одним из первых турниров, на которых может вновь выступить Россия, станет молодежный чемпионат мира, проводимый на рубеже календарных годов.

Канада может не выдать российским хоккеистам визы

Сложности могут возникнуть и с участием российской сборной в турнирах, которые проводятся в Канаде. Как сообщили в понедельник чешские СМИ, министр спорта Канады Адам ван Куверден на выходных заявил о готовности страны отказать в выдаче виз российским хоккеистам, которые должны прибыть на молодежный чемпионат мира в конце декабря.

Таким образом, даже после решения спортивного арбитража участие российских команд может зависеть от решений национальных властей стран — организаторов соревнований.

Германия также рассматривает возможность отказа от чемпионата

Под вопросом может оказаться и проведение взрослого чемпионата мира по хоккею. Турнир запланирован на 14–30 мая в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме.

Однако в понедельник появилась информация, что Германия не исключает возможности отказаться от организации чемпионата на фоне решения о возвращении России.

Окончательное решение по этому вопросу пока не объявлено.

Многолетний спонсор прекращает финансирование

Решение CAS вызвало реакцию не только спортивных федераций и властей, но и коммерческих партнеров международного хоккея.

Шведская компания AJ Products, производитель мебели и оборудования для рабочих помещений, объявила в понедельник, что прекращает финансирование чемпионата мира по хоккею. Компания поддерживала соревнования с 1989 года и теперь впервые за этот период отказывается от спонсорства. Причиной такого решения AJ Products назвала восстановление участия российских сборных.

Что будет дальше?

Дальнейшая судьба участия России в международных хоккейных соревнованиях зависит от решений IIHF и реакции стран, принимающих турниры.

С одной стороны, Спортивный арбитражный суд обязал федерацию восстановить российские сборные. С другой — отдельные национальные федерации и организаторы уже заявили о нежелании проводить матчи с их участием.

Предстоящие решения руководства IIHF должны прояснить, каким образом федерация намерена выполнить постановление CAS и одновременно урегулировать разногласия с организаторами чемпионатов.