Матч второго дивизиона чемпионата Испании закончился трагедией. Нападающий «Тенерифе» Хесус де Мигель получил тяжёлую травму после столкновения с голкипером «Андорры». Футболиста реанимировали прямо на поле и доставили в больницу. Сначала его состояние оценивалось как стабильное, однако спустя несколько часов оно резко ухудшилось. Утром 3 ноября клуб объявил о его смерти.

Трагический эпизод произошёл вечером 2 ноября во время встречи испанской Сегунды между «Тенерифе» и «Андоррой».

В компенсированное время 30-летний нападающий Хесус де Мигель устремился за мячом после передачи партнёра. Навстречу ему выбежал вратарь соперников Хесус Овоно, который выпрыгнул, пытаясь перехватить мяч, и с большой силой столкнулся с футболистом, ударив его поднятым коленом.

О смерти спортсмена 3 ноября сообщил футбольный клуб CD Tenerife в официальном заявлении.

Де Мигель упал на газон, испытывая сильную боль, а затем потерял сознание. Футболисты, находившиеся рядом, сразу поняли, что произошло нечто серьёзное, и начали звать медицинский персонал.

По сообщениям местных СМИ, у нападающего произошла остановка сердца. Медики проводили реанимационные мероприятия непосредственно на футбольном поле.

После оказания первой помощи футболиста доставили в больницу. Вечером клуб сообщил, что его состояние стабильно, однако ночью появились тревожные новости об ухудшении неврологического состояния спортсмена.

Утром во вторник, 3 ноября, в 8:00 Хесус де Мигель скончался. Ему было всего 30 лет.

Матч остановили, вратарю показали красную карточку

После столкновения игра была прервана и больше не возобновилась. На момент остановки встречи счёт составлял 2:2.

Голкипер «Андорры» Хесус Овоно получил красную карточку за эпизод, приведший к тяжёлой травме соперника.

Однако спортивные последствия произошедшего вскоре отошли на второй план: главной заботой всех участников матча стала жизнь пострадавшего футболиста.

«Мы разбиты горем и не можем поверить»

Утром 3 ноября «Тенерифе» опубликовал эмоциональное заявление о смерти своего игрока.

«Мы разбиты горем, у нас ком в горле, и мы не можем поверить, что это правда», — говорится в сообщении клуба.

В «Тенерифе» подчеркнули, что невозможно найти слова утешения, способные облегчить боль от произошедшего.

Клуб выразил соболезнования семье футболиста, его близким и всем болельщикам команды.

Родственники Хесуса де Мигеля поблагодарили за многочисленные слова поддержки и попросили уважать их частную жизнь в эти тяжёлые дни.

Трагедия потрясла испанский футбол: обычный игровой эпизод в последние минуты матча обернулся гибелью 30-летнего спортсмена.