В Медуми Аугшдаугавского края открыли мемориальную доску в память о легендарной латвийской баскетболистке Ульяне Семёновой, сообщили в краевом самоуправлении.

В конце октября память спортсменки почтили открытием мемориальной доски и показом художественного фильма «Уля». На мероприятии собрались представители самоуправления, Латвийского баскетбольного союза, режиссёр фильма Виестурс Кайришс, члены съёмочной группы и другие гости.

«Уля известна в истории мирового и латвийского спорта своим выдающимся мастерством, упорством и достижениями, пережившими поколения. Она родом из нашего края. Большие достижения не всегда связаны с большими городами», — отметил председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтс.

Он подчеркнул, что долг самоуправления — бережно хранить память о Семёновой.

Автором мемориальной доски стал художник Ромуалдс Гибовскис.

В самоуправлении напоминают, что Ульяна Семёнова была не только легендой мирового баскетбола и титулованной спортсменкой, но и человеком с необыкновенно большим, щедрым сердцем и душевной теплотой.

«Имя Семёновой золотыми буквами вписано в Зал славы мирового баскетбола. Однако её блистательные достижения не изменили её душевной теплоты. До конца жизни Уля сохраняла удивительную простоту, скромность и глубокое уважение к родному краю», — отмечают в самоуправлении.

За пределами баскетбольной площадки Семёнова страстно любила музыку и коллекционировала грампластинки. Особенно трогали её латгальские песни, которые порой доводили спортсменку до слёз. Она ценила их мелодичность и истории о жизни и природе родного края.

Открытие мемориальной доски стало данью уважения выдающейся спортсменке, чьё имя навсегда вошло в историю мирового баскетбола, а связь с родной Латгалией оставалась важной частью её жизни.