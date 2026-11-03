Латвийская каратистка Елизавета Аврушкина завоевала серебряную медаль чемпионата мира, проходившего в Польше с участием спортсменов из 114 стран. За наградой стоят восемь лет тренировок, пять победных поединков и мечта, в осуществление которой девушка до последнего не могла поверить. О своем пути к мировому пьедесталу она рассказала в программе TV3 «900 секунд».

Пять побед и один шаг до золота

Елизавета Аврушкина представляла Латвию на чемпионате мира по карате среди кадетов. Она выступала в дисциплине кумите — спортивных поединках с соперником — в весовой категории свыше 61 килограмма.

На пути к финалу латвийская спортсменка одержала пять побед подряд. В решающем, шестом поединке ей противостояла представительница Сербии Нина Мацура. Именно эта встреча оказалась для Елизаветы самой запоминающейся.

Уступив сербской спортсменке, Аврушкина завершила турнир с серебряной медалью и титулом вице-чемпионки мира.

«Я верила, что однажды у меня получится. Только в тот момент, когда мне вручили медаль, я поверила, что добилась того, за что боролась восемь лет», — призналась Елизавета.

«Мама думала, что мне нравятся танцы»

История Елизаветы в карате началась благодаря старшему брату. Сначала именно он посещал тренировки, а девочке приходилось ждать, пока занятия закончатся.

В какой-то момент наблюдать со стороны ей надоело. Елизавета сказала маме, что тоже хочет заниматься карате. Однако ее решение оказалось для семьи неожиданным.

«Она была немного в шоке: девочка и карате — странно. Она думала, что мне нравится танцевать, потому что я девочка. Я сама выбрала карате», — вспоминает спортсменка.

Этот самостоятельный выбор в итоге определил следующие восемь лет ее жизни и привел к медали мирового первенства.

«Она борется до последней секунды»

Тренер карате-клуба Nikko Андрей Жаглов рассказал, что еще до чемпионата у команды была надежда на медаль. Основания для оптимизма давали результаты Елизаветы на отборочных соревнованиях, где она неоднократно занимала высокие места.

Однако чемпионат мира — совершенно другой уровень конкуренции.

«Это главный и самый сложный турнир для наших спортсменов», — подчеркнул тренер.

По словам Жаглова, одно из главных качеств Елизаветы — умение продолжать борьбу даже в самых напряженных ситуациях.

«Она из тех, кто борется до последнего момента. До финала мы дошли, конечно, с эмоциями и страхом, что может не получиться. Все получилось так, как мы планировали», — рассказал он.

Две медали для Латвии

Чемпионат мира в Польше принес латвийским каратисткам сразу две награды. Помимо серебра Елизаветы Аврушкиной, на пьедестал поднялась еще одна представительница Латвии — Арина Никонова, завоевавшая бронзовую медаль.

Таким образом, латвийские спортсменки сумели дважды попасть в число призеров турнира, на котором выступали представители 114 стран.

Для Елизаветы серебряная награда стала подтверждением того, что мечта, ради которой она тренировалась восемь лет, действительно осуществилась.