Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские хоккеисты не смогут принять участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет в стране с 26 декабря по 5 января. Это заявление прозвучало после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) восстановить российские сборные в международных соревнованиях. Против матчей с Россией уже выступили шесть европейских стран, включая Латвию.
Сборная России по хоккею не сможет выступить на предстоящем молодежном чемпионате мира в Канаде, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о восстановлении российских команд в международных турнирах.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает агентство LETA со ссылкой на Associated Press.
По словам главы канадского правительства, позиция страны в отношении участия российских и белорусских спортсменов остается неизменной на фоне продолжающейся войны в Украине.
«Россияне в чемпионате участвовать не будут»
Карни подчеркнул, что Канада не намерена допускать выступления российских и белорусских сборных на своей территории, пока продолжается война.
«Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, необоснованную и ужасную войну в Украине, пока она продолжается, ни один из этих спортсменов не будет представлять свои страны в Канаде. Поэтому, если вы спрашиваете конкретно о молодежном чемпионате мира, россияне в нем участвовать не будут», — заявил премьер-министр.
Молодежный чемпионат мира по хоккею среди игроков до 20 лет запланирован на период с 26 декабря по 5 января.
Ранее сообщалось, что канадские власти могут отказать российским хоккеистам в выдаче виз, тем самым не позволив им приехать на турнир.
Теперь премьер-министр публично подтвердил, что сборная России не будет допущена к участию в чемпионате.
Что решил Спортивный арбитражный суд?
В пятницу CAS постановил обязать Международную федерацию хоккея немедленно восстановить участие российских национальных команд в международных соревнованиях.
Согласно опубликованной информации, решение распространяется на несколько турниров текущего сезона:
- Чемпионат мира среди взрослых мужских сборных.
- Молодежный чемпионат мира среди игроков до 20 лет.
- Юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет.
- Чемпионат мира среди женских сборных.
Таким образом, решение суда предусматривает возвращение российских команд на международную арену, однако его практическое исполнение сталкивается с противодействием со стороны отдельных государств и национальных хоккейных федераций.
Латвия и еще пять стран отказываются играть с Россией
Против проведения матчей с российскими сборными на предстоящих международных турнирах уже выступили шесть европейских стран. Среди них Латвия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания и Чехия. Все эти государства заявили, что не намерены проводить встречи с российскими командами.
Такая позиция создает дополнительные сложности для Международной федерации хоккея, которой предстоит определить порядок проведения турниров с учетом решения CAS и заявлений национальных федераций.
Германия может отказаться от проведения чемпионата мира
Неопределенность возникла и вокруг чемпионата мира среди взрослых мужских сборных. Турнир запланирован на 14–30 мая в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме.
Однако ранее сообщалось, что Германия не исключает возможности отказаться от проведения чемпионата мира в связи с ситуацией вокруг возвращения российских хоккеистов.
В высшем дивизионе чемпионата мира выступает и сборная Латвии, поэтому дальнейшие решения IIHF непосредственно затронут латвийскую национальную команду.
Россия пропустила пять чемпионатов мира и Олимпиаду
Российские хоккейные сборные были отстранены от соревнований под эгидой IIHF в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
С тех пор российские команды пропустили пять чемпионатов мира, а также зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
Решение CAS стало основанием для пересмотра их участия в международных турнирах, однако заявления Канады и европейских федераций показывают, что вопрос фактического возвращения российских сборных остается открытым.
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