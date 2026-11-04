Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские хоккеисты не смогут принять участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет в стране с 26 декабря по 5 января. Это заявление прозвучало после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (IIHF) восстановить российские сборные в международных соревнованиях. Против матчей с Россией уже выступили шесть европейских стран, включая Латвию.

Сборная России по хоккею не сможет выступить на предстоящем молодежном чемпионате мира в Канаде, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о восстановлении российских команд в международных турнирах.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает агентство LETA со ссылкой на Associated Press.

По словам главы канадского правительства, позиция страны в отношении участия российских и белорусских спортсменов остается неизменной на фоне продолжающейся войны в Украине.

«Россияне в чемпионате участвовать не будут»

Карни подчеркнул, что Канада не намерена допускать выступления российских и белорусских сборных на своей территории, пока продолжается война.

«Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, необоснованную и ужасную войну в Украине, пока она продолжается, ни один из этих спортсменов не будет представлять свои страны в Канаде. Поэтому, если вы спрашиваете конкретно о молодежном чемпионате мира, россияне в нем участвовать не будут», — заявил премьер-министр.

Молодежный чемпионат мира по хоккею среди игроков до 20 лет запланирован на период с 26 декабря по 5 января.

Ранее сообщалось, что канадские власти могут отказать российским хоккеистам в выдаче виз, тем самым не позволив им приехать на турнир.

Теперь премьер-министр публично подтвердил, что сборная России не будет допущена к участию в чемпионате.

Что решил Спортивный арбитражный суд?

В пятницу CAS постановил обязать Международную федерацию хоккея немедленно восстановить участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

Согласно опубликованной информации, решение распространяется на несколько турниров текущего сезона:

Чемпионат мира среди взрослых мужских сборных.

Молодежный чемпионат мира среди игроков до 20 лет.

Юниорский чемпионат мира среди игроков до 18 лет.

Чемпионат мира среди женских сборных.

Таким образом, решение суда предусматривает возвращение российских команд на международную арену, однако его практическое исполнение сталкивается с противодействием со стороны отдельных государств и национальных хоккейных федераций.

Латвия и еще пять стран отказываются играть с Россией

Против проведения матчей с российскими сборными на предстоящих международных турнирах уже выступили шесть европейских стран. Среди них Латвия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания и Чехия. Все эти государства заявили, что не намерены проводить встречи с российскими командами.

Такая позиция создает дополнительные сложности для Международной федерации хоккея, которой предстоит определить порядок проведения турниров с учетом решения CAS и заявлений национальных федераций.

Германия может отказаться от проведения чемпионата мира

Неопределенность возникла и вокруг чемпионата мира среди взрослых мужских сборных. Турнир запланирован на 14–30 мая в немецких городах Дюссельдорфе и Мангейме.

Однако ранее сообщалось, что Германия не исключает возможности отказаться от проведения чемпионата мира в связи с ситуацией вокруг возвращения российских хоккеистов.

В высшем дивизионе чемпионата мира выступает и сборная Латвии, поэтому дальнейшие решения IIHF непосредственно затронут латвийскую национальную команду.

Россия пропустила пять чемпионатов мира и Олимпиаду

Российские хоккейные сборные были отстранены от соревнований под эгидой IIHF в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

С тех пор российские команды пропустили пять чемпионатов мира, а также зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Решение CAS стало основанием для пересмотра их участия в международных турнирах, однако заявления Канады и европейских федераций показывают, что вопрос фактического возвращения российских сборных остается открытым.