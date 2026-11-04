Опасность оказалась буквально под колёсами мотоциклов. После соревнований на территории бывшего завода Liepājas metalurgs, где семь участников получили химические ожоги, специалисты исследовали почву и воду. Результаты подтвердили наличие чрезвычайно щелочной среды, способной представлять серьёзную угрозу для здоровья.
Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную службу окружающей среды (ГСОС), лабораторные исследования выявили высокую концентрацию соединений кальция и необычно высокий уровень щёлочности на отдельных участках трассы, где 24 октября проходили соревнования по эндуро — внедорожному мотоспорту.
После происшествия специалисты взяли пробы грунта и поверхностной воды, чтобы установить наличие известковых соединений и определить степень возможного загрязнения.
Результаты оказались тревожными. В образце почвы содержание кальция достигало 297 граммов на килограмм, а показатель pH составил 12,7. В пробе поверхностной воды обнаружили 309 миллиграммов кальция на литр при pH 12,2.
Для сравнения: в естественных условиях показатель pH поверхностных вод обычно находится в пределах от 6,5 до 8,5.
Такие результаты свидетельствуют о сильнощелочной среде, существенно отличающейся от обычных природных условий. Контакт с подобными веществами может вызывать химические ожоги кожи и повреждения тканей.
Опасная трасса проходила через бывшую свалку
Как выяснилось, территория бывшего металлургического предприятия давно включена в государственный реестр загрязнённых и потенциально загрязнённых мест.
В прошлом здесь находилась площадка для складирования известковых отходов. Именно через неё проходила часть трассы, подготовленной для соревнований.
В ведомстве подчёркивают, что при выборе площадок для массовых мероприятий организаторы должны заранее изучать историю использования территории, особенно если речь идёт о бывших промышленных объектах.
Необходимо учитывать возможные риски для здоровья людей и окружающей среды, а также предусматривать меры безопасности.
При этом действующее законодательство не предусматривает обязательного согласования с природоохранной службой проведения публичных мероприятий, в том числе спортивных соревнований.
Четверым понадобилась помощь специалистов по ожогам
Как ранее сообщал bb.lv, 24 октября во время мотосоревнований на территории бывшего завода химические ожоги получили семь участников.
Четверо спортсменов с более серьёзными повреждениями обратились в Государственный ожоговый центр для обследования.
Представитель комиссии эндуро Латвийской федерации мотоспорта Каспарс Эркулис ранее заявил, что организаторы получили все необходимые согласования на проведение соревнований. Кроме того, сами соревнования и их участники были застрахованы.
После происшествия Государственная полиция начала административный процесс в связи с телесными повреждениями, полученными спортсменами.
Что будет с опасной территорией?
Государственная служба окружающей среды намерена провести углублённую оценку результатов лабораторных исследований, чтобы установить фактический уровень загрязнения и выявить возможные экологические угрозы.
До завершения проверки ответственность за предотвращение дополнительных рисков возлагается на владельца территории.
Ведомство подчёркивает, что любые работы и мероприятия на загрязнённых промышленных площадках должны проводиться с особой осторожностью.
Происшествие в Лиепае показало, насколько опасными могут оказаться участки бывших предприятий, даже если на первый взгляд они выглядят подходящими для спортивных соревнований.
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