Опасность оказалась буквально под колёсами мотоциклов. После соревнований на территории бывшего завода Liepājas metalurgs, где семь участников получили химические ожоги, специалисты исследовали почву и воду. Результаты подтвердили наличие чрезвычайно щелочной среды, способной представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную службу окружающей среды (ГСОС), лабораторные исследования выявили высокую концентрацию соединений кальция и необычно высокий уровень щёлочности на отдельных участках трассы, где 24 октября проходили соревнования по эндуро — внедорожному мотоспорту.

После происшествия специалисты взяли пробы грунта и поверхностной воды, чтобы установить наличие известковых соединений и определить степень возможного загрязнения.

Результаты оказались тревожными. В образце почвы содержание кальция достигало 297 граммов на килограмм, а показатель pH составил 12,7. В пробе поверхностной воды обнаружили 309 миллиграммов кальция на литр при pH 12,2.

Для сравнения: в естественных условиях показатель pH поверхностных вод обычно находится в пределах от 6,5 до 8,5.

Такие результаты свидетельствуют о сильнощелочной среде, существенно отличающейся от обычных природных условий. Контакт с подобными веществами может вызывать химические ожоги кожи и повреждения тканей.

Опасная трасса проходила через бывшую свалку

Как выяснилось, территория бывшего металлургического предприятия давно включена в государственный реестр загрязнённых и потенциально загрязнённых мест.

В прошлом здесь находилась площадка для складирования известковых отходов. Именно через неё проходила часть трассы, подготовленной для соревнований.

В ведомстве подчёркивают, что при выборе площадок для массовых мероприятий организаторы должны заранее изучать историю использования территории, особенно если речь идёт о бывших промышленных объектах.

Необходимо учитывать возможные риски для здоровья людей и окружающей среды, а также предусматривать меры безопасности.

При этом действующее законодательство не предусматривает обязательного согласования с природоохранной службой проведения публичных мероприятий, в том числе спортивных соревнований.

Четверым понадобилась помощь специалистов по ожогам

Как ранее сообщал bb.lv, 24 октября во время мотосоревнований на территории бывшего завода химические ожоги получили семь участников.

Четверо спортсменов с более серьёзными повреждениями обратились в Государственный ожоговый центр для обследования.

Представитель комиссии эндуро Латвийской федерации мотоспорта Каспарс Эркулис ранее заявил, что организаторы получили все необходимые согласования на проведение соревнований. Кроме того, сами соревнования и их участники были застрахованы.

После происшествия Государственная полиция начала административный процесс в связи с телесными повреждениями, полученными спортсменами.

Что будет с опасной территорией?

Государственная служба окружающей среды намерена провести углублённую оценку результатов лабораторных исследований, чтобы установить фактический уровень загрязнения и выявить возможные экологические угрозы.

До завершения проверки ответственность за предотвращение дополнительных рисков возлагается на владельца территории.

Ведомство подчёркивает, что любые работы и мероприятия на загрязнённых промышленных площадках должны проводиться с особой осторожностью.

Происшествие в Лиепае показало, насколько опасными могут оказаться участки бывших предприятий, даже если на первый взгляд они выглядят подходящими для спортивных соревнований.