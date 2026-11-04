Главный арбитр удалил 53 участника полуфинального матча второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс среди футболистов до 20 лет между «Уберландией» и «Маморе». Встреча завершилась победой «Маморе» со счетом 3:1.

Матч состоялся 1 ноября в Уберландии. Как сообщает CNN Brasil, массовая драка началась после третьего гола «Маморе». Автор мяча Дави отпраздновал его провокационными жестами в сторону соперников и оскорбил игроков другой команды.

Согласно судейскому протоколу, массовая драка произошла на 54-й минуте второго тайма. Судья принял решение остановить матч из-за рисков для безопасности.

Участники драки били друг друга руками и ногами, а также бросали различные предметы в футболистов и тренеров.

В результате арбитр показал красные карточки 24 представителям «Уберландии» и 29 — «Маморе». Удаления получили не только футболисты на поле, но и игроки в запасе, представители тренерских штабов и менеджеры клубов.

Матч стал рекордным по количеству красных карточек в истории футбола. Предыдущий рекорд был установлен 27 февраля 2011 года во встрече пятого дивизиона чемпионата Аргентины между «Клайполе» и «Викториано Аренас». Тогда арбитр удалил 36 участников матча.