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CAS ответил на жалобы IIHF о расколе хоккейного мира в связи с возвращением России 0 426

Спорт
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: хоккей

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что принял к сведению противоречивую реакцию на решение о допуске сборной России по хоккею, напомнив, что международная федерация (IIHF) знала о возможных последствиях этого разбирательства. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

CAS 30 октября обязал IIHF допустить российские команды. После этого, как сообщал bb.lv, в Германии допустили отказ от проведения чемпионата мира 2027 года, Латвия и еще ряд европейских сборных пригрозили бойкотом матчей с россиянами, а в Канаде сообщили, что откажут россиянам в визах на молодежное первенство мира.

CAS признаёт, что решение по вопросу участия российских команд в соревнованиях IIHF вызвало неоднозначную реакцию.

CAS указал, что IIHF не доказала необходимость отстранения россиян, не просила рассмотреть организационные последствия допуска России или введение нейтрального статуса, а также не предоставляла никаких достаточных подтверждений для этого.

«CAS не может применять меры, о которых стороны не просили», — отметили в суде.

CAS обеспечит подготовку и публикацию полного текста решения, включая изложенные сторонами аргументы и правовое обоснование, в кратчайшие возможные сроки.

IIHF накануне выступила с заявлением о несогласии с решением CAS и отметила, что масштаб последствий этого вердикта был явно недооценен. В частности, федерация заявила, что «немедленное возвращение российских команд сопряжено со значительными практическими и спортивными трудностями».

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#хоккей #чемпионат мира #визы #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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