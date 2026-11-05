"Настал день вернуть майку с номером 7", — говорит Роналду в видео, опубликованном в социальных сетях этим утром, в четверг.

Криштиану Роналду покидает сборную Португалии после 23 лет выступлений за национальную команду. Об этом спортсмен объявил в публикации в социальных сетях.

Роналду отметил, что это было непростое решение. "Но сегодня наступил тот день, когда я расстаюсь с майкой национальной команды под номером 7. Пришло время передать это в будущее", - указал футболист.

"Я никогда не воспринимал ее как исключительно свою. В течение 23 лет у меня была привилегия и ответственность носить ее, защищать ее и брать ее с собой на стадионы по всему миру", - добавил Роналду.

Заявление прозвучало накануне того, как главный тренер команды Жорже Жезуш объявит список игроков сборной Португалии на последние два матча в отборочном турнире Лиги наций по футболу против Дании в Браге 14 ноября и Уэльса в Кардиффе 17 ноября. Эти матчи завершат выступление в группе A4, где Португалия уже гарантировала себе выход в четвертьфинал.

В сентябре Роналду самовольно покинул расположение команды из-за разногласий с Жезушем: наставник дважды не включил его в стартовый состав на матчи Лиги наций. Португальская футбольная федерация отстранила игрока на 30 дней и оштрафовала на 250 евро.

Криштиану Роналду - пятикратный победитель Лиги чемпионов, обладатель пяти золотых мячей. Он также становился чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. В рамках своей карьеры Роналду играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". С декабря 2022 года он выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. На счету Роналду 985 голов. Из них 146 за сборную и 839 на клубном уровне.

Символично, что Роналду уходит в тот же год, что и его главный соперник — Лионель Месси; их великое противостояние было одной из главных тем в футболе 2010-х годов.

На своем последнем крупном турнире — чемпионате мира, прошедшем летом 2026 года в Северной Америке, — уроженец острова Мадейра стал первым игроком в истории, забивавшим на шести мировых первенствах. Впрочем, для самого футболиста турнир завершился довольно блекло: сборная Португалии выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала, уступив Испании (1:0) — будущему чемпиону.