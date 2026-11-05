Женская баскетбольная команда TTT Rīga в среду, 4 ноября, одержала победу над израильским Elitzur Ramla в групповом этапе Кубка Европы ФИБА. Матч в Риге завершился со счетом 80:75. Самой результативной баскетболисткой латвийского клуба стала Обрия Гриффин, набравшая 26 очков и сделавшая 12 подборов.

Рижский женский баскетбольный клуб TTT Rīga одержал вторую победу в групповом этапе Кубка Европы ФИБА, обыграв израильский Elitzur из Рамлы со счетом 80:75.

Встреча состоялась в среду, 4 ноября, в Риге. Несмотря на то что матч проходил в латвийской столице, формально хозяином площадки считалась израильская команда, сообщает агентство LETA.

Уверенное начало и напряженная концовка

Рижанки начали встречу с заметным преимуществом, выиграв первую четверть со счетом 26:13. Во втором игровом отрезке TTT Rīga сохранила инициативу и к большому перерыву увеличила преимущество до 15 очков — 49:34. Однако после перерыва израильская команда постепенно начала сокращать отставание.

Третью четверть Elitzur выиграл со счетом 23:19, а в заключительном игровом отрезке продолжил наступление. В концовке разница сократилась до пяти очков, но баскетболистки TTT Rīga сумели удержать преимущество и довести матч до победы.

Гриффин оформила дабл-дабл

Главной героиней встречи в составе рижской команды стала Обрия Гриффин, записавшая на свой счет 26 очков, 12 подборов и два блок-шота. Еще три баскетболистки TTT Rīga набрали по 14 очков — Лаура Грунмане, Эния Кивите и Иева Пулвере. Пулвере также сделала восемь подборов и отдала шесть результативных передач.

Отдельным событием стало возвращение на площадку Илзе Якобсоне после перерыва в карьере. Она провела в игре чуть менее трех минут. Самой результативной баскетболисткой Elitzur стала Лимари Томас, набравшая 28 очков.

Реванш за поражение двумя днями ранее

Эта победа стала для рижанок особенно важной, поскольку в понедельник, 2 ноября, команды уже встречались в Риге. Тогда TTT Rīga, выступавшая в статусе хозяина площадки, уступила израильскому клубу со счетом 76:82.

На этот раз латвийской команде удалось взять реванш и сравняться с Elitzur по количеству побед в группе F.

Какова ситуация в группе?

После встречи у TTT Rīga и Elitzur по две победы в четырех матчах.

Лидирует в группе итальянская Umana Reyer, одержавшая четыре победы в пяти встречах. Румынская Universitatea Cluj потерпела три поражения.

В основном турнире Кубка Европы ФИБА участвуют 48 клубов, разделенных на 12 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучших коллектива, занявших третьи места.

TTT Rīga выступает в основном турнире Кубка Европы четвертый сезон подряд. В прошлом сезоне команда одержала две победы в шести матчах и не сумела пробиться в следующий раунд.