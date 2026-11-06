Латвийский футбольный клуб «Рига» в домашнем матче третьего тура основного этапа Лиги конференций УЕФА сыграл вничью с чешским «Яблонецом» — 1:1. Рижане вышли вперед после пенальти, затем пропустили ответный мяч и даже забили второй гол, однако судья отменил его после просмотра видеоповтора. Это уже третья подряд ничья «Риги» в турнире.

Футбольный клуб «Рига» продолжает выступление в основном этапе Лиги конференций УЕФА без побед и поражений. В четверг, 5 ноября, латвийская команда на своем поле сыграла вничью с чешским «Яблонецом» — 1:1 (1:0), сообщает агентство LETA.

После трех туров в активе рижан три очка. Команда занимает 19-е место среди 36 участников турнира и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

«Рига» вышла вперед благодаря пенальти

Первый опасный момент создали гости. На 12-й минуте после подачи углового с левого фланга Доминик Голлы пробил головой с близкого расстояния, однако мяч полетел прямо в руки вратарю «Риги» Кенану Пиричу.

На 33-й минуте ситуация изменилась в пользу хозяев. Голкипер «Яблонеца» Клемен Михелак нарушил правила в своей штрафной площади, останавливая нападающего рижан Режиналдо Рамиреса. Арбитр назначил пенальти, который на 35-й минуте реализовал сам пострадавший.

Рамирес сильно пробил в правый угол ворот, тогда как Михелак бросился в противоположную сторону.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Риги».

Гол отменили после вмешательства VAR

Второй тайм начался с быстрого ответа гостей.

Уже на 49-й минуте после передачи Доминика Голлы полузащитник «Яблонеца» Себастиян Небыла нанес удар из правой части штрафной площади и отправил мяч в дальний угол ворот — 1:1.

Спустя всего три минуты «Рига» вновь могла выйти вперед. Салах Улад нанес красивый крученый удар с правого края штрафной площади, отправив мяч в левый верхний угол ворот соперника. Однако радость хозяев оказалась преждевременной.

После просмотра видеоповтора арбитр установил, что в начале атаки Максим Тонишев нарушил правила против Голлы в центре поля. В результате гол был отменен, а Тонишев получил желтую карточку.

До конца встречи счет больше не изменился.

Три матча — три ничьи

Ничья с «Яблонецом» стала для «Риги» третьей подряд в основном этапе Лиги конференций.

Все три встречи латвийская команда завершила с одинаковым счетом — 1:1.

Соперник Результат «Кайрат» (Казахстан), дома 1:1 «Пафос» (Кипр), в гостях 1:1 «Яблонец» (Чехия), дома 1:1

После трех туров «Рига» с тремя очками располагается на 19-й позиции.

«Яблонец» набрал два очка и занимает 23-е место. Ранее чешская команда уступила немецкому «Фрайбургу» со счетом 2:3 и сыграла вничью с английским «Брайтоном» — 0:0.

С кем «Рига» сыграет дальше?

До завершения основного этапа Лиги конференций рижанам предстоит провести еще три матча.

26 ноября «Рига» отправится в Литву, где встретится с каунасским «Жальгирисом».

10 декабря латвийская команда примет на своем поле итальянскую «Аталанту» из Бергамо.

Заключительный матч основного этапа состоится 17 декабря в Боснии и Герцеговине против «Бораца» из Баня-Луки.

Как попасть в плей-офф Лиги конференций?

В основном этапе турнира участвуют 36 команд, каждая из которых проводит по шесть матчей. По итогам шести туров восемь лучших клубов напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, продолжат борьбу в дополнительном раунде плей-офф.

Для участников, оказавшихся на 25–36-х позициях, еврокубковый сезон завершится.

Таким образом, после трех туров «Рига» находится в зоне, позволяющей претендовать на продолжение выступления в турнире.

Как «Рига» добралась до основного этапа?

Еврокубковый сезон латвийская команда начала в квалификации Лиги чемпионов, где уступила ереванскому «Арарату-Армении» с общим счетом 3:4. После этого «Рига» продолжила выступление в квалификации Лиги конференций.

На пути к основному этапу рижане обыграли северомакедонский «Вардар» (8:4 по сумме двух матчей), венгерский «Дьёр» ЭТО (2:1) и фарерский КИ из Клаксвика (2:1).

«Рига» стала третьим латвийским клубом, сумевшим пробиться в основной этап клубного турнира УЕФА. Ранее это удавалось «Вентспилсу» в Лиге Европы сезона 2009/2010 и РФШ, который выступал в Лиге конференций в сезоне 2022/2023, а двумя годами позже — в Лиге Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций состоится 2 июня в Стамбуле.