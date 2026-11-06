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Власти Германии задумались об организации матчей между Россией, Латвией и другими странами 0 796

Спорт
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хоккей

Бойкот сборной России по хоккею на данный момент делает невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует Welt.

По его словам, правительство Германии ищет решение, которое позволило бы провести турнир.

«Наша цель — провести турнир так, как было запланировано. Однако, учитывая бойкоты, которые последовали бы в случае допуска России, это практически невозможно. Поэтому сейчас мы хотим в ходе дискуссий изучить возможные варианты, чтобы гарантировать проведение чемпионата», — сказал Корнелиус.

Напомним, что сборные Латвии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Чехии уже объявили, что не будут играть против России на ЧМ-2027. Какие «варианты проведение чемпионата» придумает Берлин, пока не понятно.

Следующий чемпионат мира по хоккею запланирован на май 2027 года в Германии. Глава Немецкого хоккейного союза Франк Лутц говорил, что организация рассматривает возможность отказа от проведения турнира.

Как сообщал bb.lv, вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) ответил на жалобы Международная федерация (IIHF) о расколе хоккейного мира в связи с возвращением России.

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#хоккей #Латвия #чемпионат мира #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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