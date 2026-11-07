Легендарный хоккеист, лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни отказать в визах российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. Его слова приводит TSN.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам.

Ближайшее соревнование — молодежный чемпионат мира — состоится в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир в декабре 2026 года — январе 2027-го. Карни заявил, что россиянам «однозначно» будет отказано в визах на этот турнир.

«Молодец. Он занял такую позицию и четко ее обозначил. Думаю, многие игроки и жители Канады считают так же», — сказал Гретцки.

IIHF пока не решила, как будет осуществляться допуск россиян на международные турниры. В федерации отметили, что масштаб последствий решения, принятого CAS, а также сложности, с которыми сталкиваются все вовлеченные стороны, был явно недооценен, а возвращение российских команд сопряжено со значительными трудностями — получением виз, обеспечением безопасности, логистикой, а также изменениями в формате соревнований.

Кроме того, сборные Норвегии, Швеции, Латвии, Финляндии, Дании и Чехии уже объявили, что не будут играть против России.