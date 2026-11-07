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Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола 0 60

Спорт
Дата публикации: 07.11.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Порзиньгис
ФОТО: LETA

Один из самых известных латвийских баскетболистов Кристапс Порзиньгис объявил о паузе в профессиональной карьере. Проблемы со здоровьем не позволили ему провести ни одного матча за «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне.

Теперь спортсмен решил сосредоточиться на восстановлении. О своем решении 7 ноября Порзиньгис сообщил в социальных сетях. Он признался, что сейчас его физическое состояние далеко от того уровня, который необходим для игры. Баскетболист не хочет выходить на площадку, не имея возможности показывать тот результат, которого ожидает от себя.

«Поэтому я принял решение поставить здоровье на первое место и отойти от игры, которую люблю», - написал Кристапс.

При этом он подчеркнул, что намерен сохранить уважительные отношения с нынешним клубом и совместно найти выход из сложившейся ситуации.

«В этой ситуации я хочу проявить максимальное уважение к организации Golden State Warriors и сотрудничать с ней, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон. Я благодарен своей семье и близким за то, что они всегда были рядом со мной. Огромное спасибо всем за поддержку. Только вперед и вверх!»

От «Нью-Йорк Никс» до чемпионского титула NBA

Порзиньгис дебютировал в NBA в 2015 году за «Нью-Йорк Никс». Позже он выступал за «Даллас Маверикс» и «Вашингтон Уизардс», а в 2023 году присоединился к «Бостон Селтикс».

Именно в Бостоне латвиец добился главного успеха в своей карьере. В 2024 году он стал чемпионом NBA, войдя в историю как первый и пока единственный баскетболист из Латвии, которому удалось завоевать этот титул.

В 2025 году Порзиньгиса обменяли в «Атланту Хокс», а затем он оказался в «Голден Стэйт Уорриорз». Однако продолжить карьеру на прежнем уровне помешали проблемы со здоровьем.

Что известно о болезни баскетболиста

Трудности начались еще во время сезона 2024/2025, когда Порзиньгис играл за «Бостон». После перенесенной вирусной инфекции у него продолжали появляться различные симптомы, несмотря на выздоровление. В итоге врачи диагностировали у спортсмена POTS - синдром постуральной ортостатической тахикардии.

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#баскетбол #НБА #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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