Сборная Латвии по хоккею в субботу в Дюссельдорфе одержала победу над Германией в матче Кубка Германии (Deutschland Cup).

Латвийская команда выиграла со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Шайбы в составе сборной Латвии забросили Бруно Османис, Кристапс Скрастиньш и Родриго Аболс (в пустые ворота).

Лучшими игроками матча в обеих командах были признаны латвийский голкипер Ивар Пунненов и автор единственной шайбы сборной Германии Хайгль.

В первом матче турнира, состоявшемся в четверг, сборная Латвии в овертайме победила Словакию со счетом 3:2, а Германия обыграла Австрию — 3:0.

В воскресенье в 12:00 команда под руководством Харийса Витолиньша встретится со сборной Австрии.

В официальном мировом рейтинге ИИХФ 2026 года Германия располагается на 7-м месте, а Латвия – на 9-м.