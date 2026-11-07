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Правительство Германии придумало, как не допустить россиян на ЧМ по хоккею - Bild 0 906

Спорт
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хоккей

Правительство Германии ведет переговоры с Международной федерацией хоккея с целью не допустить сборную России к участию в чемпионате мира по хоккею в Германии.

Об этом пишет Bild, со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, после проведений консультаций с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Немецким олимпийским спортивным союзом, может быть принято решение не допускать Россию к участию из-за проблем, которое, по их мнению, вызвало бы участие российской сборной (ряд европейских стран, включая Латвию, Швецию и Финляндию, уже заявили о бойкоте чемпионата, в случае, если россияне в нем примут участие).

При этом, рассматривается также возможность вообще не выдавать визы российским хоккеистам.

Тем не менее, окончательное решение по участию или не участию российской сборной ещё не принято - его должна вынести Международная федерация хоккея.

Сам чемпионат мира должен пройти в мае 2027 года в Дюссельдорфе, Мангейме и Гельзенкирхене.

Накануне Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить сборную России к участию в международных хоккейных турниров.

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#хоккей #чемпионат мира #визы #Россия #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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