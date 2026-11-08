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Три победы в трех матчах: Кубок Германии стал латвийским кубком 0 85

Спорт
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кубок Германии

Сборная Латвии по хоккею в воскресенье в Дюссельдорфе в третьем матче Кубка Германии (Deutschland Cup) обыграла Австрию со счётом 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) и завершила турнир на первом месте.

В составе сборной Латвии два гола забил Ренарс Крастенбергс, ещё по одной шайбе на свой счёт записали Бруно Османис, Феликс Гаварс, Рудольфс Полцс и Раймондс Витолиньш.

Ворота латвийской команды защищал Густавс Давис Григалс. Он отразил 29 из 31 броска, показав 93,55% надёжности.

В первом матче турнира в четверг сборная Латвии в овертайме обыграла Словакию со счётом 3:2, а Германия победила Австрию — 3:0. В субботу латвийцы одолели Германию со счётом 3:1, а Словакия разгромила Австрию — 6:1.

Сборная Латвии ранее принимала участие в Deutschland Cup два раза. В 2020 году латвийская команда выиграла этот турнир. Из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, тогда в соревновании участвовали три команды: Латвия, Германия и молодёжная сборная Германии до 23 лет. В прошлом году сборная Латвии одержала на турнире одну победу и заняла третье место.

Кубок Германии проводится с 1987 года. Нынешний турнир стал 37-м розыгрышем Deutschland Cup.

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#хоккей #Австрия #спорт #Словакия #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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