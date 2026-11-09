Глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил в эфире CNN Prima News, что предстоящий юниорский чемпионат мира 2027 года в Остраве может обойтись без российских хоккеисток, и назвал их «мужеподобными».

Мацинка обсуждал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России со своим предшественником на посту Яном Липавским. Оба выступили против допуска россиян к международным турнирам.

«Я считаю хоккей мужским видом спорта. Не воспринимаю его как женский. Понимаю, что это не обрадует наших уважаемых феминисток, но им придется смириться с тем, что на чешском чемпионате не будет никаких российских мужеподобных женщин», — сказал Мацинка, использовав слово mužatky.

Липавский назвал слова Мацинки о женском хоккее «шовинистской глупостью» и заявил, что этим видом спорта могут заниматься все кто хочет.

Слова Мацинки также раскритиковали выступающие в НХЛ чехи Адам Клапка («Калгари») и Мартин Нечас («Колорадо»).

В мире женским хоккеем занимаются сотни тысяч хоккеисток. Больше всего хоккеисток в двух странах:

Канада: более 115 000 женщин и девочек играли в хоккей в сезоне 2024/25.

США: 98 394 хоккеистки в сезоне 2024/25 — рекордный показатель на тот момент.

ДОПОЛНЕНО: Глава МИД Чехии Петр Мацинка признал «крайне неуместными» свои собственные слова о женском хоккее. Слова Мацинки приводит Idnes.

Мацинка поблагодарил коллег по правительству, что они не стали активно обсуждать эту тему на заседании. «Как будто они почувствовали, как моя жена — госпожа Мацинкова — отругала меня за это дома», — сказал министр.

Он уточнил, что использовал термин «мужеподобные» только в отношении россиянок, а не чешских хоккеисток.