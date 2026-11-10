Трагедия в испанском футболе получила трогательное продолжение. Клуб «Тенерифе» пообещал оказывать финансовую поддержку дочери погибшего футболиста Хесуса де Мигеля до её совершеннолетия. Девочке по имени Карла всего год, а её отец скончался после столкновения с вратарём соперников во время матча.

О решении клуба сообщило турецкое издание Haberler 10 ноября. Руководство «Тенерифе» заявило, что намерено помогать семье футболиста не только в рамках юридических обязательств, но и сверх них.

Трагедия в последние минуты матча

30-летний нападающий Хесус де Мигель получил смертельную травму 2 ноября во время матча второго испанского дивизиона между «Тенерифе» и «Андоррой».

В компенсированное время встречи футболист бросился за мячом, но столкнулся с выбежавшим далеко за пределы штрафной площади вратарём соперников Хесусом Овоно.

Удар оказался настолько сильным, что де Мигель потерял сознание. На поле срочно вышли медики. У футболиста произошла остановка сердца, после чего его доставили в больницу.

Несмотря на усилия врачей, утром 3 ноября Хесус де Мигель скончался. Ему было всего 30 лет.

Трагедия потрясла испанский футбол. Матч был остановлен, а ведущие клубы страны выразили соболезнования семье погибшего.

«Карла никогда не останется одна»

После гибели футболиста руководство «Тенерифе» приняло решение взять на себя долгосрочные обязательства перед его маленькой дочерью.

Мажоритарный акционер клуба Райко Гарсия во время церемонии памяти заявил, что Карла не останется без поддержки.

Генеральный директор клуба Антонио Мануэль Порро Гранадос подтвердил, что финансовая помощь будет предоставляться как минимум до достижения девочкой 18-летнего возраста.

«Мы хотим оставаться для неё опорой как минимум до тех пор, пока она не станет совершеннолетней. Клуб предоставит максимально возможную поддержку во всех отношениях — даже в том, что выходит за рамки наших юридических обязательств», — заявил руководитель.

По его словам, клуб также ищет дополнительные возможности увеличить выплаты, чтобы семья как можно меньше испытывала материальные трудности после трагедии.

Футбольный мир объединился ради семьи

Поддержать близких де Мигеля решили не только представители «Тенерифе».

Бывший футболист клуба Фран Соль организовал благотворительную кампанию по сбору средств для семьи погибшего. К инициативе присоединились другие спортсмены и представители футбольного сообщества.

Тем временем испанская полиция начала расследование обстоятельств гибели футболиста. Предварительная судебно-медицинская экспертиза связала смерть с травмой грудной клетки, полученной при столкновении.

Вратарь «Андорры» Хесус Овоно, участвовавший в роковом эпизоде, заявил, что переживает самые тяжёлые дни в своей жизни. Его клуб также выразил соболезнования семье де Мигеля.

Для маленькой Карлы отца уже не вернуть. Но обещание «Тенерифе» означает, что клуб намерен помогать ей на протяжении всего детства.