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Российских саночников не пустят на Кубок мира в Сигулде даже под нейтральным флагом 7 586

Спорт
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийская федерация санного спорта
ФОТО: LETA

Российские спортсмены не смогут принять участие в этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдёт в Сигулде в начале января 2027 года. Латвия намерена сохранить запрет независимо от решения Международной федерации санного спорта (FIL) о допуске россиян в нейтральном статусе.

Об этом 10 ноября на пресс-конференции заявил президент Латвийской федерации санного спорта Клавс Васкс, сообщает агентство LETA.

В четверг, 12 ноября, состоится внеочередной конгресс FIL, на котором будет рассматриваться вопрос о возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.

Латвия намерена голосовать против такого решения. Однако Васкс признал, что голос латвийской федерации может оказаться недостаточным для сохранения международного запрета.

Даже нейтральный статус не поможет

По словам Васкса, латвийская сторона уже предупредила FIL, что российские саночники не смогут выступать в Сигулде даже в случае получения нейтрального статуса.

Этому препятствует действующее законодательство Латвии. Кроме того, в прошлом году министр иностранных дел Байба Браже включила 14 российских саночников в список нежелательных лиц, запретив им въезд в страну на неопределённый срок.

Таким образом, возможное решение международной федерации о допуске россиян не отменит действующих в Латвии ограничений.

Латвия обратилась к международным федерациям

Васкс сообщил, что направил федерациям других стран письмо с призывом не допускать российских спортсменов к соревнованиям.

Он подчеркнул, что позиция Латвии остаётся неизменной, несмотря на решения и рекомендации Спортивного арбитражного суда (CAS) и Международного олимпийского комитета (МОК).

«Пока летят ракеты, а родители, друзья и родственники украинских спортсменов страдают от этого, мы не видим места российским атлетам в семье санного спорта», — заявил Васкс.

При этом он признал, что обращение латвийской стороны может иметь скорее символическое значение, но считает необходимым открыто обозначить свою позицию.

По словам главы федерации, позиция руководства FIL пока остаётся неясной. Международная федерация получает финансирование от МОК и вынуждена учитывать решения спортивных арбитражных органов.

Директор департамента спорта Министерства образования и науки Латвии Александр Самойлов также подчеркнул необходимость последовательно выступать против возвращения российских спортсменов на международную арену.

Четвёртый этап Кубка мира по санному спорту запланирован в Сигулде на начало января 2027 года.

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#санный спорт #Латвия #олимпийский комитет #Байба Браже
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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