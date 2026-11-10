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Сборной Латвии U-20 прислали новый календарь чемпионата мира. Вместо Норвегии там оказалась Россия 4 573

Спорт
Дата публикации: 10.11.2026
grani.lv
Изображение к статье: клюшка и шайбы

Латвийская сборная U-20 получила календарь Молодёжного чемпионата мира по хоккею, среди участников которого указана Россия. Это подтвердили в Латвийской хоккейной федерации (LHF).

Ранее Латвия должна была выступать в группе B вместе с Чехией, Канадой, Швейцарией и Норвегией. Теперь место норвежской команды должна занять российская сборная.

Норвежская хоккейная ассоциация сообщила, что в субботу получила соответствующее уведомление от Международной федерации хоккея (IIHF). При этом в опубликованном на сайте IIHF календаре Норвегия пока остаётся среди участников высшего дивизиона.

Изменения связаны с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который в конце октября обязал IIHF немедленно восстановить российские сборные в международных соревнованиях. Решение распространяется на чемпионаты мира 2027 года среди мужчин, женщин и команд U-20 и U-18.

Латвия, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция и Чехия ранее заявили о намерении не играть против российских команд. Канадская сторона также сообщала, что не планирует выдавать российским хоккеистам визы на турнир.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря по 5 января. Латвийская команда продолжает подготовку по плану: в минувшие выходные она дважды обыграла Польшу в товарищеских матчах — 2:1 и 4:0.

Российские сборные отстранили от турниров IIHF в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Формально федерация обосновывала запрет опасениями за безопасность участников соревнований. CAS счёл эти аргументы недостаточно убедительными.

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#хоккей #Норвегия #Латвия #спорт #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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