Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает новые способы не допустить Россию к международным соревнованиям, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Пока российскую сборную уже включили в календарь молодежного чемпионата мира, а Норвегии сообщили о потере места в элитном дивизионе.

Решение Спортивного арбитражного суда о возвращении России к международным хоккейным соревнованиям вызвало новые споры. Как сообщает LSM, Международная федерация хоккея пока не подала апелляцию, однако изучает возможные юридические шаги, которые позволили бы изменить ситуацию.

Одним из оснований для обжалования могут стать обстоятельства, связанные с судьями CAS. По информации финских и швейцарских СМИ, двое из трех арбитров, принявших решение в пользу России, в течение последних полутора лет посещали Россию для участия в конференциях по арбитражу.

Член совета IIHF Виестурс Козиолс считает, что эти обстоятельства могут стать веским основанием для обращения в Федеральный суд Швейцарии. Однако федерация пока не располагает полным текстом решения CAS.

«К сожалению, мы получили только решение CAS, которое занимает полторы страницы, но мы не получили полного текста решения. Для того чтобы качественно подготовить апелляцию, нам необходимо ознакомиться с полным текстом», — пояснил Козиолс.

Проблема заключается и в сроках. Согласно практике IIHF, окончательное решение по подобным вопросам обычно занимает от двух до шести месяцев. Между тем молодежный чемпионат мира среди игроков до 20 лет в элитном дивизионе должен начаться уже в конце декабря.

Последствия решения CAS уже отражаются на составе участников турнира. Норвежская федерация хоккея получила официальное уведомление IIHF о том, что ее сборная должна покинуть элитный дивизион, поскольку место в соревнованиях предоставляется России.

Изменения затронули и Латвию. Латвийская федерация хоккея уже получила обновленный календарь чемпионата, в котором предусмотрены матчи против российской сборной.

Таким образом, возвращение России перестало быть исключительно юридическим вопросом: организаторы уже начали менять состав участников и расписание предстоящего турнира.

При этом в хоккейных кругах обсуждается еще один возможный сценарий. IIHF может принять новое решение об отстранении России, но уже на других основаниях. В таком случае российской стороне пришлось бы вновь обращаться в CAS, а разбирательство могло бы затянуться до завершения части соревнований.

Козиолс подтвердил, что федерация рассматривает дополнительные варианты действий.

«Я могу подтвердить, что мы готовим другие возможные решения. Но хотел бы немного подождать», — заявил представитель IIHF.

Пока официального решения о новом отстранении России нет. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от полного текста решения CAS и последующих действий IIHF. При этом до начала молодежного чемпионата мира остается все меньше времени.