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Семь стран отказались утверждать расписание МЧМ из-за России. А что Латвия? 0 202

Спорт
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: хоккей
ФОТО: LOK

Федерации как минимум семи стран отказались утвердить новое расписание молодежного чемпионата мира после включения в него сборной России, заявил глава Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц на заседании комитета бундестага по спорту. Об этом сообщает Die Zeit.

Лутц призвал международную федерацию (IIHF) быстрее найти решение ситуации с допуском сборной России. IIHF ранее заменила на турнире сборную Норвегии на команду России, исполняя решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Мы понимаем, что решение не может быть найдено в одночасье. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас неприемлемо», — заявил Лутц.

Ранее о планах бойкотировать матчи с россиянами объявили несколько европейских стран. Среди них была и Латвия.

По мнению IIHF в турнире должны выступить 10 сборных: Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия, Швейцария, Германия, Латвия и Россия.

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#хоккей #Латвия #Россия #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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