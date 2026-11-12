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Эрнест Гулбис возвращается в большой теннис: стало известно, кого будет тренировать латвийская звезда 0 55

Спорт
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эрнестс Гулбис
ФОТО: LETA

Бывшая первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис начинает новый этап карьеры. Экс-теннисист, в своё время входивший в десятку сильнейших игроков мира, стал тренером представляющего Казахстан Александра Шевченко.

Об этом 12 ноября сообщило агентство LETA со ссылкой на известного теннисного журналиста Бена Ротенберга.

По информации Ротенберга, Гулбис вместе со своим новым подопечным находится в Стокгольме. Ожидается, что латвийский специалист будет сопровождать Шевченко и на некоторых турнирах в начале следующего сезона.

Александр Шевченко родился в России, однако с 2024 года выступает под флагом Казахстана. Сейчас 25-летний теннисист занимает 107-е место в мировом рейтинге ATP.

Пока Шевченко не удалось завоевать ни одного титула на турнирах ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема остаётся выход во второй круг, которого он добивался несколько раз.

От десятки лучших теннисистов мира — к тренерской работе

Эрнест Гулбис считается одним из самых успешных теннисистов в истории Латвии. В 2014 году он поднялся на десятую строчку мирового рейтинга ATP.

За профессиональную карьеру Гулбис выиграл шесть турниров ATP в одиночном разряде и два — в парном.

Главным достижением латвийского спортсмена стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2014 году. Тогда на пути к полуфиналу он обыграл, в частности, знаменитого швейцарца Роджера Федерера.

После завершения активной игровой карьеры Гулбис занялся развитием латвийского тенниса. С 2022 по 2025 год он возглавлял Латвийский теннисный союз.

Теперь 38-летний Гулбис попробует свои силы в роли тренера на международном уровне.

Пока не сообщается, на какой срок рассчитано сотрудничество с Александром Шевченко и будет ли латвийский специалист постоянно сопровождать его на турнирах.

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#теннис #Казахстан #Латвия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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