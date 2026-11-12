Латвийская теннисистка Алена Остапенко и ее партнерша из Тайваня Се Шувэй одержали первую победу на итоговом турнире сезона WTA Finals в Индиан-Уэллсе. После поражения в стартовом матче дуэт сумел обыграть соперниц из Китая и Бельгии и продолжает борьбу за выход в полуфинал.

Алена Остапенко и Се Шувэй исправили положение на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграв второй матч группового этапа. В среду, 11 ноября, латвийско-тайваньская пара победила китаянку Чжан Шуай и бельгийку Элизе Мертенс в двух сетах — 7:5, 6:3.

Как сообщает агентство LETA, Остапенко и Се, получившие пятый номер посева, оказались сильнее соперниц, выступающих под седьмым номером.

Эта победа особенно важна после неудачного начала турнира, когда латвийско-тайваньский дуэт упустил практически выигранный матч.

В первом матче Остапенко упустила большое преимущество

На старте WTA Finals Остапенко и Се встретились с китаянкой Го Ханьюй и француженкой Кристиной Младенович, посеянными под третьим номером. Латвийско-тайваньская пара выиграла первый сет со счетом 6:3, но уступила второй — 1:6.

Судьба встречи решалась на супертай-брейке, где Остапенко и Се сначала повели 6:0, а затем 8:2. Несмотря на столь значительное преимущество, соперницы сумели переломить ход борьбы и выиграли со счетом 12:10.

Таким образом, первая встреча завершилась поражением, хотя Остапенко и Се были очень близки к победе.

Во втором матче дуэт сумел добиться необходимого результата, сохранив возможность побороться за место в четверке сильнейших пар турнира.

Впереди матч против фавориток

Следующими соперницами Остапенко и Се станут канадка Габриэла Дабровски и бразильянка Луиза Стефани — одна из главных пар турнира. В среду Дабровски и Стефани одержали вторую победу на групповом этапе, обыграв Го Ханьюй и Кристину Младенович со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 10:5.

Для Остапенко и Се предстоящая встреча станет заключительной на групповом этапе.

В полуфинал WTA Finals выходят по две лучшие пары из каждой группы. Поэтому результат последнего матча будет иметь важное значение для дальнейшей судьбы латвийско-тайваньского дуэта.

Остапенко уже доходила до полуфинала

Остапенко и Се выступают на итоговом турнире сезона второй год подряд. В прошлом году они сумели выйти из группы, но завершили выступление в полуфинале.

В нынешнем розыгрыше парного турнира участвуют восемь дуэтов, разделенных на две группы.

Во второй группе выступают чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, испанка Кристина Букша и американка Николь Мелихар-Мартинес, австралийка Эллен Перес и нидерландка Деми Схюрс, а также итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Итоговый турнир WTA Finals в Индиан-Уэллсе завершится 15 ноября. Остапенко и Се предстоит провести еще один матч группового этапа, после которого определятся их перспективы выхода в полуфинал.