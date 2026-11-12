Португальский футболист объявил в соцсетях о запуске производства сериала «Day 1s». Проект — один из первых крупных у UR·MARV Studios, основанной CR7 и режиссёром Мэттью Воном.

После полемики вокруг национальной сборной и объявления об уходе Криштиану Роналду из международного футбола, похоже, настало время для новых проектов португальского игрока. В четверг CR7 сообщил о начале производства сериала «Day 1s» вместе с британским режиссером Мэттью Воном.

«Волнительные новости! Производство моего первого телешоу Day 1s только что началось. Скоро будет больше новостей», говорится в публикации португальской звезды в Instagram.

В этом посте также размещено изображение Дэмиана Льюиса рядом с рэпером Дейвом, который, как ожидается, тоже войдет в актерский состав, а еще фотография из раздевалки клуба «Брентфорд».

В июле этого года газета The Sun сообщала о проекте. По данным издания, форвард «Al-Nassr» выступает исполнительным продюсером художественного сериала, который вращается вокруг футбольного агента в Соединенном Королевстве, его играет Дэмиан Льюис, звезда сериала «Homeland».

Концепция принадлежит Даррену Дейну, агенту, представляющему Тьерри Анри, который, как утверждает британское издание со ссылкой на источник в телеиндустрии, также войдет в актерский состав. Помимо участия в производстве сериала, Роналду может появиться и в некоторых эпизодах.

Сериал стал одним из первых крупных проектов UR•Marv Studios, компании, основанной Криштиану Роналду совместно с режиссером Мэттью Воном, постановщиком фильмов «Kick-Ass» и «Kingsman», в апреле 2025 года.

Ожидается, что в ближайшие дни студия представит и фильм «Stuntnuts», в котором снимутся такие известные актеры, как Мэтт Деймон и Крис Хемсворт.