Сборная Латвии по футболу сегодня, 12 ноября, проведет выездной матч Лиги наций УЕФА против лидера своей группы — Черногории. Латвийская команда пока занимает последнее место, но еще сохраняет шансы подняться на третью строчку. Начало встречи — в 21:45 по латвийскому времени, прямая трансляция — на LTV7.

Сборную Латвии по футболу ждут два заключительных матча группового этапа Лиги наций УЕФА. Первый из них состоится сегодня в Подгорице, где латвийские футболисты встретятся с Черногорией — лидером группы Лиги C.

Как сообщает агентство LETA, матч начнется в 21:45 по латвийскому времени. Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире телеканала LTV7.

После четырех туров положение сборной Латвии остается непростым. Команда набрала всего одно очко и занимает четвертое, последнее место в группе.

Турнирная таблица выглядит следующим образом:

Сборная Очки Черногория 10 Кипр 7 Армения 4 Латвия 1

Несмотря на отставание, Латвия еще может побороться за третье место. Для этого особенно важны результаты двух оставшихся встреч.

Черногория уже обыгрывала Латвию

Соперники встречались совсем недавно — в начале октября в Латвии. Тогда черногорская сборная победила со счетом 2:1.

Оба мяча гостей забил Василие Аджич. Единственный гол латвийской команды записал на свой счет Маркус Стродс, для которого он стал первым в составе национальной сборной.

Разницу в положении команд отражает и рейтинг ФИФА: Черногория занимает 79-е место, тогда как Латвия находится на 143-й позиции.

Таким образом, латвийским футболистам предстоит сыграть не только против лидера группы, но и против команды, которой они уже уступили в нынешнем розыгрыше турнира.

Кто сыграет за Латвию

Главный тренер сборной Латвии Паоло Николато перед заключительными матчами Лиги наций включил в список кандидатов полузащитника «Супер Новы» Ивана Патрикеева.

В предыдущем сборе национальная команда заметно обновилась: сразу шесть футболистов дебютировали за сборную.

Впервые сыграли за Латвию Деннис Циркин, Альберт Алексанян, Оскар Виентиесс, Данила Патийчук, Кристер Чударс и Маркус Стродс. Последний уже успел отличиться забитым мячом в матче против Черногории.

В составе Черногории — футболисты итальянской Серии А

Хозяева поля подходят к встрече с несколькими известными игроками в составе.

Один из главных — нападающий итальянской «Аталанты» Никола Крстович. В нынешнем сезоне Серии А он забил семь голов и занимает четвертое место среди лучших бомбардиров чемпионата. В национальную команду также вернулся защитник римского «Лацио» Адам Марушич, который из-за травмы не играл с августа.

Еще один опасный футболист — Василие Аджич из «Сассуоло», права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу». В девяти матчах нынешнего сезона Серии А он отметился тремя голами. Именно Аджич забил оба мяча в предыдущей встрече с Латвией.

В заявку Черногории включен и опытный нападающий Стеван Йоветич. На счету 37-летнего футболиста 37 голов в 95 матчах за национальную команду — это рекорд сборной по обоим показателям. Сейчас Йоветич выступает за кипрский АЕЛ из Лимасола.

Когда следующий матч сборной Латвии

После встречи с Черногорией латвийская команда вернется домой. В воскресенье, 15 ноября, сборная Латвии примет Армению на стадионе «Сконто» в Риге. Это будет заключительный матч группового этапа Лиги наций.

Именно результаты двух последних игр определят, сможет ли Латвия улучшить свое положение в группе и завершить турнир выше четвертого места.