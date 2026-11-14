Латвийский хоккеист Микс Туманов завершил выступления за финский «Йокерит». Контракт с 25-летним защитником, который весной представлял Латвию на чемпионате мира, расторгнут по соглашению сторон. В нынешнем сезоне высшей лиги Финляндии хоккеист провел десять матчей, не набрав ни одного очка.

Клуб «Йокерит» из Хельсинки расстался с латвийским защитником Миксом Тумановым. Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества, однако причины решения публично не уточняются.

Как сообщает агентство ЛЕТА, о расторжении контракта финский клуб объявил в пятницу на своей странице в Facebook.

Десять матчей без результативных действий

В нынешнем сезоне Туманов провел за «Йокерит» десять встреч в высшем дивизионе чемпионата Финляндии, однако не сумел отличиться ни заброшенными шайбами, ни результативными передачами.

Годом ранее, когда «Йокерит» выступал во второй по силе финской лиге «Местис», статистика защитника была заметно лучше. В 34 матчах регулярного чемпионата он набрал 11 очков, забросив пять шайб и сделав шесть передач. В 14 встречах плей-офф на его счету была одна результативная передача.

Нынешний сезон складывается непросто и для самого клуба. После 21 матча «Йокерит» набрал 18 очков и занимает предпоследнее, 16-е место среди 17 участников чемпионата.

Уже второе расторжение контракта за год

В Хельсинки Туманов перебрался осенью 2025 года после непродолжительного периода в словацком «Прешове». В середине октября словацкий клуб также расторг соглашение с латвийским защитником по обоюдному согласию.

До этого хоккеист уже имел значительный опыт выступлений в Финляндии. Первые два сезона он провел в команде «РоКи» из Рованиеми, выступавшей в лиге «Местис». Затем два сезона принадлежал клубу высшего дивизиона JYP из Ювяскюля. В этот период защитник также выступал на правах аренды за несколько команд «Местис» и за «Юкурит» из Миккели.

Таким образом, финский хоккей хорошо знаком Туманову, однако нынешний этап его карьеры в «Йокерите» завершился уже после первых десяти матчей сезона.

Весной играл за сборную Латвии

Несмотря на трудности на клубном уровне, Туманов имеет опыт выступлений за национальную сборную. Весной 2026 года он представлял Латвию на чемпионате мира, где провел восемь матчей и набрал два очка — забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Защитник остается кандидатом в национальную команду, но после ухода из «Йокерита» его дальнейшие клубные планы пока неизвестны.

Финский клуб также не сообщил, где Туманов может продолжить карьеру.