Международная федерация хоккея (IIHF) пытается оспорить участие двух арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS), которые разрешили российским сборным вернуться на чемпионаты мира. Причиной стали нераскрытые связи арбитров с Россией. Решение может затронуть и сборную Латвии.

Спор о возвращении российских хоккейных сборных на международную арену получил новое продолжение. Международная федерация хоккея направила в Спортивный арбитражный суд возражение против двух из трех арбитров, участвовавших в принятии решения в пользу России.

Об этом сообщает ЛЕТА со ссылкой на журналиста канадского телеканала TSN Горда Миллера. По его информации, IIHF считает, что двое членов арбитражной коллегии не раскрыли свои связи с Россией.

Почему возникли вопросы к арбитрам

Речь идет об итальянце Джулио Палермо, возглавлявшем коллегию CAS, и египетском арбитре Исмаиле Селиме. Палермо этой осенью побывал в Москве, где выступал на конференции, посвященной арбитражу, и участвовал в дискуссии. Селим посещал российскую столицу в 2025 году.

Третьим членом коллегии был британский арбитр Марк Хауэлл. Возражения IIHF, согласно сообщениям СМИ, его не касаются.

Федерация ставит вопрос о том, должны ли были Палермо и Селим сообщить о своих связях с Россией до рассмотрения дела. При этом сами по себе поездки в Москву не доказывают предвзятости арбитров.

Что решил CAS и почему это важно для Латвии

30 октября Спортивный арбитражный суд постановил, что IIHF должна незамедлительно допустить российские команды к участию в своих международных соревнованиях.

Решение распространяется на пять чемпионатов мира сезона 2026/2027, включая взрослый мужской турнир, молодежное первенство до 20 лет, юниорские соревнования и женские чемпионаты.

В высшем дивизионе мужского чемпионата мира выступает и сборная Латвии. Поэтому вопрос возвращения России касается не только российской команды, но и других участников турнира, включая латвийских хоккеистов.

IIHF ранее заявляла, что немедленное возвращение российских сборных создаст серьезные организационные трудности. Среди них — вопросы безопасности, получения виз, логистики и возможного изменения формата соревнований.

Что будет с российскими сборными

Российские хоккейные команды отстранены от турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор они пропустили пять чемпионатов мира подряд и зимние Олимпийские игры 2026 года.

Октябрьское решение CAS открыло возможность их возвращения, однако новый спор вокруг состава арбитражной коллегии добавил неопределенности.

По состоянию на 14 ноября об отмене решения CAS не сообщалось. Само по себе возражение против арбитров не означает автоматического восстановления запрета на участие российских сборных.

Дальнейшее развитие дела будет зависеть от рассмотрения претензий IIHF и решений компетентных судебных инстанций.