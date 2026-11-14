Женская сборная Латвии по баскетболу потерпела первое поражение во втором этапе квалификации чемпионата Европы 2027 года, уступив Словении в Любляне со счетом 64:70. Латвийки уверенно начали встречу и выиграли борьбу под щитами, однако серьезно уступили соперницам в точности трехочковых бросков.

Женская сборная Латвии не смогла развить успех после победы над Австрией и потерпела поражение во втором матче квалификации Евробаскета-2027. В субботу, 14 ноября, латвийские баскетболистки на выезде уступили сборной Словении со счетом 64:70.

Как сообщает агентство ЛЕТА, встреча группы K проходила в Любляне. Латвийки выиграли первую четверть со счетом 18:11, но хозяйки сумели переломить ход игры и удержали преимущество в концовке.

ЕВРОБАСКЕТ-2027 · ГРУППА K Латвия Словения 64 : 70 Команда 1-я 2-я 3-я 4-я Латвия 18 15 14 17 Словения 11 25 13 21 14 ноября 2026 · Любляна

Хорошее начало, но преимущество удержать не удалось

Сборная Латвии открыла матч шестью безответными очками. Кития Лакса набрала четыре очка, еще два добавила Ванеса Яса. После точного броска Алексы Гулбе преимущество латвиек достигло 11 очков — 16:5.

Однако во второй четверти словенки перехватили инициативу. После пяти очков Джессики Шепард хозяйки впервые вышли вперед — 31:28, а к большому перерыву вели 36:33.

Латвийские баскетболистки продолжили борьбу и на 28-й минуте сравняли счет — 47:47. В заключительной четверти после броска Милы Лузгиной команда вновь оказалась впереди — 54:52.

Но решающий отрезок остался за Словенией. Зала Фришковец набрала пять очков подряд, обеспечив хозяйкам преимущество 59:56, которое они сохранили и увеличили до финальной сирены.

Один трехочковый против девяти

Одним из главных различий между командами стала результативность дальних бросков. Латвийки реализовали лишь одну из 19 трехочковых попыток. Единственное попадание записала на свой счет Кития Лакса, бросавшая из-за дуги пять раз.

Словенская сборная, напротив, забросила девять трехочковых из 22 попыток. Особенно результативной оказалась Зала Фришковец, реализовавшая семь из 14 дальних бросков.

При этом в борьбе за подборы Латвия заметно превосходила соперниц — 49:38. Однако преимущества под щитами оказалось недостаточно, чтобы компенсировать разницу в точности бросков.

Кто набрал больше всего очков

Самой результативной в сборной Латвии стала Алекса Гулбе, набравшая 18 очков и сделавшая восемь подборов. Кития Лакса завершила матч с 14 очками, Ванеса Яса набрала 11 очков и семь подборов, а Лаура Мелдере добавила семь очков и 11 подборов.

У словенок выделилась Зала Фришковец с 33 очками и девятью подборами. Джессика Шепард набрала 16 очков и сделала восемь подборов.

В составе Латвии также состоялся дебют Кристины Мооры — баскетболистки латышского происхождения, родившейся в Австралии.

Следующий соперник — Италия

После двух матчей у сборной Латвии одна победа и одно поражение. В первой встрече латвийки обыграли Австрию со счетом 81:66. Словения также имеет по одной победе и поражению: ранее команда уступила Италии со счетом 62:67. В субботу итальянская сборная одержала вторую победу, обыграв Австрию в Вене со счетом 71:49.

Следующий матч латвийские баскетболистки проведут во вторник, 17 ноября, дома против Италии.

Борьба за выход на чемпионат Европы продолжится в феврале 2027 года, когда состоятся ответные встречи. Путевки на финальный турнир получат две лучшие команды группы K.

Сам Евробаскет пройдет в июне 2027 года. Матчи группового этапа примут Бельгия, Литва, Финляндия и Швеция, а решающая стадия состоится в Вильнюсе, где также будут разыграны шесть путевок в олимпийскую квалификацию 2028 года.

Для Латвии поражение в Любляне не означает завершения борьбы за выход на чемпионат Европы, однако следующий матч против лидирующей в группе Италии приобретает особое значение.