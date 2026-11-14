Латвийская теннисистка Алена Остапенко, известная своим темпераментом и бескомпромиссной игрой на корте, удивила поклонников совершенно другим образом. Спортсменка приняла участие в смелой и элегантной фотосессии, продемонстрировав свою женственную и чувственную сторону. Новые снимки появились в то время, когда Остапенко завершала выступление на итоговом турнире сезона WTA Finals.

Вместо спортивной формы — элегантное белье

Утром 13 ноября Алена Остапенко поделилась результатами новой фотосессии, которая заметно отличается от привычных снимков теннисистки. На этот раз спортсменка отказалась от спортивных образов и эффектных вечерних платьев в пользу изысканного нижнего белья.

Фотографии получились одновременно смелыми и элегантными. Акцент сделан на женственности, мягкости образа и уверенности спортсменки перед камерой.

Поклонники привыкли видеть Остапенко эмоциональной, решительной и порой вспыльчивой на теннисном корте. Однако в новой фотосессии она предстала более нежной и чувственной.

В результате получилась фотосессия, в которой спортивная звезда предстала в непривычном для широкой публики амплуа.

Впрочем, интерес Остапенко к моде давно не секрет. За пределами корта она охотно экспериментирует с одеждой, выбирает яркие вечерние наряды и любит аксессуары известных люксовых брендов.

Кстати, сегодня она порадовала новой фотосессией, снова немного пикантной.

На корте сезон завершился поражением

Тем временем Алена Остапенко завершила выступление на итоговом турнире сезона WTA Finals, где участвовала в парном разряде вместе с представительницей Тайваня Се Шувэй, как уже писал BB.lv.

В заключительном матче группового этапа латвийско-тайваньский дуэт встретился с канадкой Габриэлой Дабровски и бразильянкой Луизой Стефани.

Остапенко и Се уверенно выиграли первый сет со счетом 6:2, однако соперницам удалось переломить ход встречи. Вторую партию они выиграли на тай-брейке, а затем оказались сильнее и в решающем матч-тай-брейке. Итоговый счет — 6:2, 6:7 (2:7), 3:10.

Таким образом, Остапенко и Се завершили групповой этап с одной победой и двумя поражениями и не смогли пробиться в полуфинал турнира.

В прошлом году теннисисткам удалось дойти до полуфинала WTA Finals, однако на этот раз борьба за титул закончилась раньше.

И хотя на корте Остапенко не удалось завершить турнир победой, за его пределами она вновь сумела привлечь к себе внимание — на этот раз благодаря неожиданному модному эксперименту.