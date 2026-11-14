Решение Кристапа Порзиньгиса приостановить баскетбольную карьеру из-за проблем со здоровьем не стало неожиданностью для его бывшего индивидуального тренера Жаниса Пейнерса. По его словам, ситуация развивалась в этом направлении уже давно, однако болельщики далеко не всегда знали, с какими трудностями сталкивался латвийский баскетболист.

В интервью sportacentrs.com Пейнерс рассказал о характере Порзиньгиса, его отношении к конфликтам и проблемах со здоровьем, которые прежде не предавались огласке, пишет nra.lv.

«Он хочет отстраниться от любой проблемы»

По словам Жаниса Пейнерса, у многих людей сложилось неправильное представление о Кристапе Порзиньгисе. Бывший тренер считает, что одной из причин этого стало нежелание баскетболиста публично обсуждать неприятные ситуации и конфликты.

«Жаль, что сложилось такое ошибочное представление. Я бы сказал, что это связано с тем, что Кристапу, возможно, не нравится решать проблемы и он всегда отходит в сторону», — отметил Пейнерс.

По его наблюдениям, когда Порзиньгис предпочитает не комментировать происходящее, информационный вакуум быстро заполняется слухами.

«Он нередко слишком поздно все это комментирует, и думаю, что сам это осознает, но для него это естественно. Он хочет отстраниться от любой проблемы и стрессовой ситуации», — пояснил тренер.

При этом Пейнерс подчеркнул, что не считает такую особенность характера недостатком.

«Не думаю, что из-за этого он плохой человек. Даже не знаю, что о нем вообще можно сказать плохого», — добавил он.

О некоторых операциях болельщики даже не знали

Отдельно Пейнерс затронул тему выступлений Порзиньгиса за сборную Латвии. Баскетболиста неоднократно критиковали за пропуск матчей национальной команды. Однако, по словам его бывшего тренера, общественности были известны далеко не все обстоятельства.

«Да, он часто не играл за сборную. Но будем реалистами — у него даже было несколько операций на кисти, о которых никто не говорил», — рассказал Пейнерс.

Таким образом, некоторые решения Порзиньгиса, вызывавшие недовольство болельщиков, могли быть связаны с проблемами со здоровьем, о которых сам спортсмен предпочитал не распространяться.

«Мое тело реагировало не так, как я ожидал»

Недавно 31-летний Кристап Порзиньгис объявил, что прекращает играть в баскетбол, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. В опубликованном в социальной сети X обращении спортсмен признался, что рассчитывал вернуться к полноценным выступлениям, однако физическое состояние не позволило реализовать эти планы.

«Я очень ждал возможности вернуться в эту группу, но когда начал работать, мое тело реагировало не так, как я ожидал», — написал Порзиньгис.

Он подчеркнул, что в целом чувствует себя хорошо, однако пока не готов играть на том уровне, которого требует от самого себя.

«На данный момент я принял решение поставить свое здоровье на первое место и прекратить играть в баскетбол, который люблю», — сообщил спортсмен.

При этом Порзиньгис не уточнил, является ли его решение окончательным завершением карьеры или речь идет о длительной паузе.

Что известно о проблемах со здоровьем

Неопределенность вокруг будущего Порзиньгиса сохранялась с конца сентября. Тогда «Голден Стэйт Уорриорз» объявил, что латвийский баскетболист из-за проблем со здоровьем не сможет играть в течение неопределенного времени и не отправится вместе с командой на тренировочный сбор на Гавайи. В октябре Порзиньгис приезжал на тренировочную базу клуба и встречался с руководством, однако подробности его состояния публично не раскрывались.

Ранее, еще во время выступлений за «Бостон Селтикс», баскетболист рассказывал, что у него диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (POTS). Это нарушение регуляции сердечного ритма, при котором переход в вертикальное положение может сопровождаться выраженным учащением пульса, головокружением и сильной усталостью. Однако Порзиньгис не сообщил, связана ли его нынешняя пауза именно с этим диагнозом.

Что будет с контрактом на 40 миллионов долларов?

В конце июня Порзиньгис договорился с «Голден Стэйт Уорриорз» о продлении контракта на два года на общую сумму 40 миллионов долларов (около 35,9 миллиона евро). При этом во втором сезоне гарантированная часть соглашения составляет лишь три миллиона долларов (примерно 2,69 миллиона евро). Клуб не выплачивает баскетболисту зарплату, пока он не играет, причем сам Порзиньгис согласился с таким решением.

Также сообщалось, что «Уорриорз» рассматривает возможность расставания с латвийским игроком. Клуб может обменять его до 11 февраля на условиях, предусмотренных контрактом. Сам Порзиньгис заявил о намерении сотрудничать с командой, чтобы найти разумное решение сложившейся ситуации.

От четвертого номера драфта до чемпионства НБА

Кристапс Порзиньгис начал карьеру в НБА в 2015 году, когда «Нью-Йорк Никс» выбрал его на драфте под четвертым номером. За годы выступлений в сильнейшей баскетбольной лиге мира уроженец Лиепаи успел поиграть за шесть клубов: «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс», «Вашингтон Уизардз», «Бостон Селтикс», «Атланта Хокс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Главным достижением его карьеры стал чемпионский титул НБА, завоеванный в 2024 году вместе с «Бостон Селтикс». Порзиньгис стал первым латвийским баскетболистом, которому удалось добиться такого успеха.

Теперь дальнейшее продолжение его карьеры остается под вопросом.

Свое обращение к болельщикам Порзиньгис завершил словами благодарности семье, близким и всем, кто поддерживал его на протяжении карьеры.