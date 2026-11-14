Латвийская теннисистка Алена Остапенко и ее партнерша из Тайваня Се Шувэй не смогли пробиться в полуфинал итогового турнира сезона WTA в парном разряде. В заключительном матче группового этапа они уступили канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 3:10.
Алена Остапенко и Се Шувэй завершили выступление на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Finals), потерпев второе поражение в трех матчах группового этапа.
Как сообщает агентство LETA, в пятницу латвийско-тайваньский дуэт, посеянный под пятым номером, встретился с фаворитками соревнований — канадкой Габриэлой Дабровски и бразильянкой Луизой Стефани.
Уверенное начало, но поражение на решающем тай-брейке
Остапенко и Се успешно начали встречу, выиграв первый сет со счетом 6:2. Во второй партии соперницам удалось переломить ход матча. Судьба сета решилась на тай-брейке, который Дабровски и Стефани выиграли со счетом 7:2.
Победительницы встречи определились на решающем матч-тай-брейке до десяти очков. Здесь преимущество также оказалось на стороне канадско-бразильской пары — 10:3.
Итоговый счет матча — 6:2, 6:7 (2:7), 3:10.
Одна победа в трех матчах
На групповом этапе Остапенко и Се провели три встречи. В стартовом матче они уступили посеянным под третьим номером китаянке Го Ханьюй и француженке Кристине Младенович — 6:3, 1:6, 10:12.
Затем латвийско-тайваньский дуэт одержал победу над китаянкой Чжан Шуай и бельгийкой Элизе Мертенс, получившими седьмой номер посева, — 7:5, 6:3. Однако поражение в заключительном матче не позволило Остапенко и Се продолжить борьбу за титул.
По регламенту соревнований в полуфинал выходят только две лучшие пары из каждой группы.
В прошлом году удалось дойти до полуфинала
Остапенко и Се выступали вместе на итоговом турнире WTA и в прошлом сезоне. Тогда им удалось преодолеть групповой этап, однако борьба за титул завершилась поражением в полуфинале.
На этот раз теннисистки остановились раньше, завершив групповой этап с одной победой и двумя поражениями.
Итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллсе завершится в воскресенье, 15 ноября.
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