Латвийская теннисистка Алена Остапенко и ее партнерша из Тайваня Се Шувэй не смогли пробиться в полуфинал итогового турнира сезона WTA в парном разряде. В заключительном матче группового этапа они уступили канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани со счетом 6:2, 6:7 (2:7), 3:10.

Алена Остапенко и Се Шувэй завершили выступление на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Finals), потерпев второе поражение в трех матчах группового этапа.

Как сообщает агентство LETA, в пятницу латвийско-тайваньский дуэт, посеянный под пятым номером, встретился с фаворитками соревнований — канадкой Габриэлой Дабровски и бразильянкой Луизой Стефани.

Уверенное начало, но поражение на решающем тай-брейке

Остапенко и Се успешно начали встречу, выиграв первый сет со счетом 6:2. Во второй партии соперницам удалось переломить ход матча. Судьба сета решилась на тай-брейке, который Дабровски и Стефани выиграли со счетом 7:2.

Победительницы встречи определились на решающем матч-тай-брейке до десяти очков. Здесь преимущество также оказалось на стороне канадско-бразильской пары — 10:3.

Итоговый счет матча — 6:2, 6:7 (2:7), 3:10.

Одна победа в трех матчах

На групповом этапе Остапенко и Се провели три встречи. В стартовом матче они уступили посеянным под третьим номером китаянке Го Ханьюй и француженке Кристине Младенович — 6:3, 1:6, 10:12.

Затем латвийско-тайваньский дуэт одержал победу над китаянкой Чжан Шуай и бельгийкой Элизе Мертенс, получившими седьмой номер посева, — 7:5, 6:3. Однако поражение в заключительном матче не позволило Остапенко и Се продолжить борьбу за титул.

По регламенту соревнований в полуфинал выходят только две лучшие пары из каждой группы.

В прошлом году удалось дойти до полуфинала

Остапенко и Се выступали вместе на итоговом турнире WTA и в прошлом сезоне. Тогда им удалось преодолеть групповой этап, однако борьба за титул завершилась поражением в полуфинале.

На этот раз теннисистки остановились раньше, завершив групповой этап с одной победой и двумя поражениями.

Итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллсе завершится в воскресенье, 15 ноября.