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Били-били и не забили: сборная Латвии не использовала массу моментов в матче с Арменией 0 164

Спорт
Дата публикации: 15.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Герой мачта - Александр Мисиев.

Герой мачта - Александр Мисиев.

В заключительном матче сборной Латвии по футболу в дивизионе C Лиги наций УЕФА, который состоялся в воскресенье в Риге против команды Армении, голов забито не было. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Героем мачта стал вратарь хозяев Александр Мисиев. Он отразил с добрый десяток сильных и точных ударов латвийских футболистов. Впрочем, раз отразил, значит эти удары были недостаточно сильными и точными.

В шести матчах сборная Латвии набрала два очка и заняла последнее место в группе из четырёх команд дивизиона C.

В дивизион B вышла сборная Черногории, набравшая 16 очков. Кипр заработал восемь очков, а Армения — шесть.

В матче первого круга, состоявшемся в Ереване, латвийская сборная уступила Армении со счётом 0:2. Сегодня был хороший день, чтобы взять реванш. Но не судьба.

Для команд эта встреча стала шестой за немногим более чем три года. В 2023 году в рамках отборочного турнира чемпионата Европы в первом матче победу со счётом 2:1 одержала Армения, однако в ответной встрече в Риге Латвия взяла реванш — 2:0.

В 2024 году команды встретились в дивизионе C Лиги наций. В обоих матчах победу праздновала Армения — 4:1 и 2:1.

В мировом рейтинге ФИФА сборная Латвии занимает 144-е место, а команда Армении располагается на 108-й позиции.

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#футбол #лига наций #результаты
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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