Латвийская теннисистка Алена Остапенко завершила сезон 2026 года на 25-м месте мирового рейтинга WTA в одиночном разряде и на 15-м — в парном. При этом в первой десятке сильнейших теннисисток мира произошли изменения после итогового турнира сезона.

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сохранила свои позиции в мировом теннисе по итогам сезона 2026 года. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 25-е место в одиночном разряде, оставаясь единственной представительницей страны среди ста лучших теннисисток мира.

Как сообщает агентство ЛЕТА, вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая опустилась на одну строчку и теперь занимает 176-е место. В то же время Беатрисе Зелтиня потеряла сразу 16 позиций и находится на 424-м месте. Элза Томасе занимает 697-ю строчку, а Аделина Лачинова совершила заметный рывок, поднявшись на 34 позиции — до 698-го места.

Сабине Рутлаука располагается на 714-й строчке. Даниэла Висмане поднялась на 819-е место, а завершившая профессиональную карьеру Анастасия Севастова, чьи результаты еще учитываются в рейтинге, занимает 837-ю позицию.

Таким образом, среди латвийских теннисисток Остапенко сохраняет значительное преимущество по месту в мировом рейтинге.

Остапенко также входит в число лучших парных теннисисток

В парном разряде Алена Остапенко завершила сезон на 15-м месте. На прошлой неделе она выступала на итоговом турнире WTA Finals, где одержала одну победу в трех матчах группового этапа. Этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.

Несмотря на завершение турнира без выхода из группы, Остапенко сохранила свое место в парном рейтинге.

Дарья Семенистая в парном разряде опустилась на две позиции — до 191-й строчки. Беатрисе Зелтиня поднялась на 284-е место, а Элза Томасе потеряла сразу 94 позиции и теперь находится на 694-м.

Лидерство в мировом парном рейтинге удерживает чешская теннисистка Катерина Синякова.

Кто завершил сезон на вершине рейтинга

Первой ракеткой мира по итогам сезона стала представительница Казахстана Елена Рыбакина.

На второе место поднялась россиянка Мирра Андреева, выигравшая WTA Finals. В решающем матче 15 ноября она обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Белоруска Арина Соболенко опустилась на третью позицию.

Первую пятерку дополняют американки Кори Гауфф и Джессика Пегула. Шестое место занимает Элина Свитолина, дошедшая до финала итогового турнира.

В десятку сильнейших также входят чешские теннисистки Линда Носкова и Каролина Мухова, полька Ига Швёнтек и украинка Марта Костюк.

Когда начнется новый сезон

Основной тур WTA завершил соревнования до января 2027 года, хотя в ближайшие недели продолжатся турниры более низкого уровня.

Остапенко подходит к новому сезону с местом в топ-25 одиночного рейтинга и топ-15 парного, сохранив высокие позиции в обоих разрядах.