Сборная Латвии по футболу завершила групповой этап Лиги наций УЕФА на последнем месте, набрав всего два очка в шести матчах. Несмотря на это, главный тренер Паоло Николато остался доволен игрой команды после нулевой ничьей с Арменией. По его мнению, развитие сборной сейчас важнее отдельных результатов.

Мужская сборная Латвии по футболу завершила выступление в группе C2 Лиги наций УЕФА без единой победы. В заключительном матче в воскресенье, 15 ноября, латвийские футболисты сыграли в Риге вничью с Арменией — 0:0. Однако главный тренер команды Паоло Николато считает, что игра продемонстрировала заметный прогресс.

Как сообщает агентство ЛЕТА, в интервью пресс-службе Латвийской федерации футбола (ЛФФ) итальянский специалист подчеркнул, что его команда создала достаточно моментов для победы, но не смогла ими воспользоваться.

«Мы играли в хороший футбол и создали хорошие возможности для взятия ворот. Конечно, мы были не такими свежими, но я доволен игрой и процессом в целом», — заявил Николато.

По его словам, сборная Латвии достойно выглядела на фоне сильного соперника.

«Такие матчи для нашего развития иногда даже важнее отдельных побед. На фоне сильного соперника мы выглядели хорошо и заслуживали победы», — отметил тренер.

Почему Латвия снова не смогла забить

Одной из главных проблем команды остается реализация голевых моментов. Николато признает, что футболисты демонстрируют неплохое качество игры, однако в решающих ситуациях соперники действуют точнее.

«Именно игра в решающие моменты сейчас определяет результат, однако в целом прогресс с начала этого процесса был невероятным», — подчеркнул он.

Тренер также отметил, что не все футболисты пока готовы сохранять необходимый уровень игры на протяжении нескольких матчей подряд. В частности, он похвалил нападающего Владислава Гутковского, но признал, что Роберту Улдрикису сейчас непросто выдерживать нагрузку двух последовательных встреч.

Отдельно Николато отметил защитника Даниэля Балодиса, который, по его мнению, заслужил возможность выйти на поле.

«Результат — следствие хорошего футбола»

Главный тренер подчеркнул, что стремится изменить игру сборной, а не просто добиться краткосрочного результата. По его словам, эти изменения уже происходят, даже если пока не отражаются в турнирной таблице.

«Мы старались действовать агрессивно, однако нужно было учитывать и фактор второго матча. Футболисты отдали на поле все силы, они верят в этот процесс и философию», — рассказал Николато.

Он выразил уверенность, что дальнейшее развитие команды позволит улучшить и результаты.

«Результат — следствие хорошего футбола», — заявил тренер.

Николато добавил, что получает удовольствие от работы со сборной и доволен как отношением футболистов, так и работой своего тренерского штаба.

Два очка за шесть матчей

Несмотря на положительную оценку тренера, итог выступления сборной Латвии оказался неутешительным. В шести матчах группового этапа команда потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью, набрав всего два очка.

Итоговая таблица группы C2

# Сборная Матчи Очки 1 Черногория 6 16 2 Кипр 6 8 3 Армения 6 6 4 Латвия 6 2

Источник: результаты Лиги наций УЕФА, сезон 2026/2027.

Победителем группы стала Черногория, набравшая 16 очков и получившая повышение в Лигу B. Второе место занял Кипр с восемью очками, третье — Армения с шестью. Латвия замкнула турнирную таблицу.

На протяжении всего группового этапа латвийская команда не смогла одержать ни одной победы. Две ничьи были зафиксированы в домашних матчах против Кипра и Армении, оба завершились со счетом 0:0.

В первой встрече с Арменией в сентябре латвийские футболисты уступили в Ереване со счетом 0:2.

Таким образом, сборная завершила турнир с двумя очками и без забитых голов в двух последних домашних матчах, но ее главный тренер продолжает делать ставку на постепенное изменение качества игры.