Бывший нападающий сборной Латвии по хоккею Герберт Васильев назначен помощником главного тренера немецкого клуба Bietigheim Steelers, выступающего во второй по силе лиге Германии DEL2. Для 50-летнего специалиста это новый этап тренерской карьеры, которую до сих пор он преимущественно посвятил работе с молодыми хоккеистами.

Бывший нападающий сборной Латвии Герберт Васильев (Herberts Vasiļjevs) продолжит карьеру в немецком хоккее. 50-летний специалист вошел в тренерский штаб клуба Bietigheim Steelers из Битигхайм-Биссингена, выступающего во втором по силе дивизионе Германии — DEL2.

Как сообщает агентство ЛЕТА, о назначении Васильева клуб объявил в понедельник, 16 ноября. Латвийский специалист стал помощником главного тренера Бориса Бланка, с которым его связывают долгие годы совместной игровой карьеры.

Снова вместе спустя годы

Васильев и Бланк на протяжении девяти сезонов вместе выступали за Krefeld Pinguine в высшей немецкой хоккейной лиге DEL. Оба входили в число результативных нападающих команды, а теперь будут работать вместе уже в тренерском штабе.

Руководство Steelers рассчитывает, что международный опыт Васильева и его знания немецкого хоккея помогут развитию команды.

«Мы очень рады, что нам удалось привлечь Герберта. Он знает хоккей самого высокого международного уровня и много лет работал с молодежью в Латвии и Германии», — отметил генеральный директор клуба Грегор Рустиге.

По его словам, для Steelers, располагающего самым молодым составом в лиге, опыт нового тренера особенно важен. Бланк также положительно оценил назначение бывшего партнера по команде, отметив сходство их взглядов на хоккей и подготовку игроков.

В Германии Васильев стал одним из самых известных латвийских хоккеистов

Большую часть игровой карьеры Васильев провел в немецком Krefeld Pinguine. В общей сложности в высшей лиге Германии он сыграл 684 матча и набрал 551 очко по системе «гол плюс передача». На его счету также 51 матч в Национальной хоккейной лиге за Florida Panthers, Atlanta Thrashers и Vancouver Canucks.

В составе сборной Латвии Васильев участвовал в 11 чемпионатах мира и трех зимних Олимпийских играх.

Его вклад в историю Krefeld Pinguine получил особое признание: в октябре 2023 года клуб вывел из обращения игровой номер 23, под которым выступал латвийский нападающий.

До сих пор тренировал преимущественно молодежь

После завершения игровой карьеры Васильев сосредоточился на подготовке молодых хоккеистов. С 2018 года он работал помощником Олега Сорокина в юниорской сборной Латвии до 18 лет. Теперь специалист присоединяется к тренерскому штабу профессионального немецкого клуба, который стремится улучшить свои результаты в нынешнем сезоне.

После 16 матчей Steelers набрал 22 очка и занимал десятое место среди 14 команд DEL2.

Первый матч с Васильевым в тренерском штабе запланирован на вторник, 17 ноября, когда Steelers на своем льду примет дрезденский Eislöwen.