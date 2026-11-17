Отмечается, что на несколько минут на сайте появилось фото российских хоккеистов с подписью: «Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить».

Вскоре после этого весь сайт перестал работать. Сейчас там стоит сообщение, что сайт временно недоступен и проводятся технические работы.

15 ноября IIHF объявила, что сборная России не сможет принять участие в молодежном чемпионате мира 2027 года в Канаде из-за позиции властей, ранее заявивших об отказе выдавать визы российским спортсменам.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее обязал IIHF допустить на турниры российские сборные. При этом об отказе играть с Россией на ближайшем чемпионате мира 2027 года в Германии заявили Норвегия, Швеция, Латвия, Финляндия, Чехия и Дания.