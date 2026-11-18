Мужская сборная Латвии по футболу опустилась на две позиции в мировом рейтинге ФИФА и теперь занимает 145-е место. Это всего на три строчки выше худшего результата команды за всю историю. Среди стран Балтии Латвия по-прежнему значительно уступает Эстонии, а Литву опережает лишь на одну позицию.

Сборная Латвии по футболу продолжает терять позиции в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). После ноябрьских матчей команда опустилась с 143-го на 145-е место, приблизившись к своему историческому антирекорду.

Как сообщает агентство ЛЕТА, с момента предыдущего обновления рейтинга в октябре латвийские футболисты провели два матча в дивизионе C Лиги наций УЕФА, но не сумели одержать ни одной победы.

Два матча — одно очко

12 ноября сборная Латвии уступила Черногории со счетом 1:2, а 15 ноября сыграла вничью с Арменией — 0:0. Таким образом, в двух последних матчах команда набрала лишь одно очко из шести возможных.

Эти результаты не позволили сборной улучшить свое положение в международном рейтинге. Латвия опустилась еще на две позиции и теперь находится на 145-м месте среди национальных сборных мира.

Эстония значительно впереди, Литва — сразу за Латвией

Среди трех стран Балтии наиболее высокое место в рейтинге занимает Эстония.

СТРАНЫ БАЛТИИ В РЕЙТИНГЕ ФИФА Ноябрь 2026 года · место в мире 117 🇪🇪 Эстония ▲ 5 мест 145 🇱🇻 Латвия ▼ 2 места 146 🇱🇹 Литва ▲ 2 места Латвия опережает Литву на 1 место До исторического антирекорда 3 позиции Источник: ЛЕТА / рейтинг ФИФА

Эстонская сборная поднялась сразу на пять мест и занимает 117-ю позицию. От Латвии ее отделяют 28 строчек. Литва также улучшила свое положение, поднявшись на две позиции — до 146-го места.

Таким образом, Латвия сохраняет небольшое преимущество над южными соседями, но заметно отстает от Эстонии.

До исторического антирекорда осталось три позиции

Нынешнее положение латвийской сборной близко к худшему за всю историю ее участия в рейтинге ФИФА. Самое низкое место команда занимала в 2017 году, когда опустилась на 148-ю строчку. При этом лучший результат был достигнут в 2009 году — тогда Латвия поднималась на 45-е место в мире.

Таким образом, нынешняя позиция команды на сто строчек ниже ее исторического максимума.

Среди сборных, входящих в УЕФА, Латвия занимает 48-е место, опережая Литву, Молдову, Мальту, Андорру, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино.

Кто возглавляет мировой рейтинг

Лидером рейтинга ФИФА остается действующий чемпион мира — сборная Испании. Вторую позицию сохраняет Аргентина, третью — Франция, а четвертую — Англия. Наиболее заметное изменение в первой десятке связано с Марокко, которое поднялось с седьмой на пятую строчку, обойдя Португалию и Бразилию.

Первая десятка рейтинга ФИФА

Место Сборная 1 🇪🇸 Испания 2 🇦🇷 Аргентина 3 🇫🇷 Франция 4 🏴 Англия 5 🇲🇦 Марокко 6 🇵🇹 Португалия 7 🇧🇷 Бразилия 8 🇧🇪 Бельгия 9 🇳🇱 Нидерланды 10 🇨🇴 Колумбия

Для латвийской сборной очередное снижение стало продолжением неблагоприятной тенденции. Ближайшая задача команды — улучшить результаты международных матчей и не допустить дальнейшего приближения к исторически худшей позиции.