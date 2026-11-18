Мужская сборная Латвии по футболу опустилась на две позиции в мировом рейтинге ФИФА и теперь занимает 145-е место. Это всего на три строчки выше худшего результата команды за всю историю. Среди стран Балтии Латвия по-прежнему значительно уступает Эстонии, а Литву опережает лишь на одну позицию.
Сборная Латвии по футболу продолжает терять позиции в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). После ноябрьских матчей команда опустилась с 143-го на 145-е место, приблизившись к своему историческому антирекорду.
Как сообщает агентство ЛЕТА, с момента предыдущего обновления рейтинга в октябре латвийские футболисты провели два матча в дивизионе C Лиги наций УЕФА, но не сумели одержать ни одной победы.
Два матча — одно очко
12 ноября сборная Латвии уступила Черногории со счетом 1:2, а 15 ноября сыграла вничью с Арменией — 0:0. Таким образом, в двух последних матчах команда набрала лишь одно очко из шести возможных.
Эти результаты не позволили сборной улучшить свое положение в международном рейтинге. Латвия опустилась еще на две позиции и теперь находится на 145-м месте среди национальных сборных мира.
Эстония значительно впереди, Литва — сразу за Латвией
Среди трех стран Балтии наиболее высокое место в рейтинге занимает Эстония.
|СТРАНЫ БАЛТИИ В РЕЙТИНГЕ ФИФА
|Ноябрь 2026 года · место в мире
|117
|🇪🇪 Эстония
|▲ 5 мест
|145
|🇱🇻 Латвия
|▼ 2 места
|146
|🇱🇹 Литва
|▲ 2 места
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|Источник: ЛЕТА / рейтинг ФИФА
Эстонская сборная поднялась сразу на пять мест и занимает 117-ю позицию. От Латвии ее отделяют 28 строчек. Литва также улучшила свое положение, поднявшись на две позиции — до 146-го места.
Таким образом, Латвия сохраняет небольшое преимущество над южными соседями, но заметно отстает от Эстонии.
До исторического антирекорда осталось три позиции
Нынешнее положение латвийской сборной близко к худшему за всю историю ее участия в рейтинге ФИФА. Самое низкое место команда занимала в 2017 году, когда опустилась на 148-ю строчку. При этом лучший результат был достигнут в 2009 году — тогда Латвия поднималась на 45-е место в мире.
Таким образом, нынешняя позиция команды на сто строчек ниже ее исторического максимума.
Среди сборных, входящих в УЕФА, Латвия занимает 48-е место, опережая Литву, Молдову, Мальту, Андорру, Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино.
Кто возглавляет мировой рейтинг
Лидером рейтинга ФИФА остается действующий чемпион мира — сборная Испании. Вторую позицию сохраняет Аргентина, третью — Франция, а четвертую — Англия. Наиболее заметное изменение в первой десятке связано с Марокко, которое поднялось с седьмой на пятую строчку, обойдя Португалию и Бразилию.
Первая десятка рейтинга ФИФА
|Место
|Сборная
|1
|🇪🇸 Испания
|2
|🇦🇷 Аргентина
|3
|🇫🇷 Франция
|4
|🏴 Англия
|5
|🇲🇦 Марокко
|6
|🇵🇹 Португалия
|7
|🇧🇷 Бразилия
|8
|🇧🇪 Бельгия
|9
|🇳🇱 Нидерланды
|10
|🇨🇴 Колумбия
Для латвийской сборной очередное снижение стало продолжением неблагоприятной тенденции. Ближайшая задача команды — улучшить результаты международных матчей и не допустить дальнейшего приближения к исторически худшей позиции.
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