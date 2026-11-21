Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) официально отменил требование нейтрального статуса для российских спортсменов. Решение было ратифицировано на ежегодной конференции World Sailing в субботу, 21 ноября, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, а также Всероссийская федерация парусного спорта.

По словам Дегтярева, в соответствии с этими правилами россияне смогут участвовать в турнирах под национальным флагом и выступать в командных дисциплинах. Разрешение будет действовать до 1 сентября 2028 года. При этом для российских яхтсменов будут установлены дополнительные антидопинговые требования на период возвращения к международным соревнованиям.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины большинство спортивных федераций отстранили россиян и белорусов от международных соревнований. Тем не менее в июне 2025 года World Sailing разрешила им участвовать в турнирах в нейтральном статусе. 21 октября 2026 года правление World Sailing приняло регламент об отмене нейтрального статуса и реинтеграции российских и белорусских спортсменов в международные турниры. Месяцем позже совет Международной федерации парусного спорта утвердил это решение.