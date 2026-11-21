Совет World Sailing утвердил возвращение российских спортсменов к международным стартам с национальным флагом, заявил министр спорта РФ Дегтярев. Решение действует до сентября 2028 года.
Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) официально отменил требование нейтрального статуса для российских спортсменов. Решение было ратифицировано на ежегодной конференции World Sailing в субботу, 21 ноября, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, а также Всероссийская федерация парусного спорта.
По словам Дегтярева, в соответствии с этими правилами россияне смогут участвовать в турнирах под национальным флагом и выступать в командных дисциплинах. Разрешение будет действовать до 1 сентября 2028 года. При этом для российских яхтсменов будут установлены дополнительные антидопинговые требования на период возвращения к международным соревнованиям.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины большинство спортивных федераций отстранили россиян и белорусов от международных соревнований. Тем не менее в июне 2025 года World Sailing разрешила им участвовать в турнирах в нейтральном статусе. 21 октября 2026 года правление World Sailing приняло регламент об отмене нейтрального статуса и реинтеграции российских и белорусских спортсменов в международные турниры. Месяцем позже совет Международной федерации парусного спорта утвердил это решение.
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