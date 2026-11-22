Спортивные власти Ирана разослали местным клубам уведомление о новых ограничениях, которые полностью закрывают доступ мужчинам на игры женских футбольных команд.

Организация футбольной лиги Ирана направила официальное письмо местным клубам с уведомлением о введении новых жестких ограничений на спортивных аренах страны. В документе спортивного ведомства прямо указывается, что отныне "присутствие мужчин на стадионах, где проходят женские футбольные матчи, запрещено".

Новое правило касается всех представителей мужского пола без исключения, включая болельщиков, сотрудников прессы и технический персонал. Представители спортивной общественности и правозащитники обращают внимание на то, что подобное решение противоречит базовым международным регламентам.

Согласно Уставу ФИФА дискриминация по признаку пола - в частности, исключение или вмешательство в доступ к стадионам - "строго запрещена и наказывается отстранением или исключением" национальной ассоциации. Нарушение этих норм создает прямую угрозу для дальнейшего участия иранских сборных и клубов в международных турнирах под эгидой мировой федерации.

Активисты отмечают, что новые меры являются продолжением давней политики гендерных ограничений в иранском спорте. В публичных заявлениях наблюдатели подчеркивают, что "борьба иранских женщин за посещение мужских футбольных матчей еще не закончилась, и теперь Иран находит новые способы дискриминации женщин в футболе, запрещая мужчинам-журналистам, судьям и тренерам посещать женские матчи".

По мнению экспертов, отсутствие мужской прессы и специалистов на играх значительно снизит освещение женских соревнований в медиа и осложнит работу команд. Руководство местных футбольных клубов обязано немедленно приступить к исполнению полученной директивы при организации предстоящих встреч национального первенства.