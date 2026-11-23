Латвийская фехтовальщица Софья Прошина признана лучшей шпажисткой мира среди юниоров в сезоне 2025/2026 годов, получив награду от Международной федерации фехтования (FIE), сообщает ее команда.

Престижная награда была вручена спортсменке накануне на торжественной церемонии в рамках конгресса FIE в Будапеште, где чествовали лучших фехтовальщиков мира, отмечая их выдающиеся спортивные достижения.

20-летняя спортсменка из спортивной школы «Ридзене», тренирующаяся под руководством Михаила Ефременко, в феврале 2026 года стала чемпионкой Европы среди юниоров в Тбилиси, а в апреле завоевала титул чемпионки мира среди юниоров на первенстве в Рио-де-Жанейро.

Вскоре после своего триумфа на чемпионате мира среди юниоров, Прошина выиграла бронзовую медаль на турнире серии Гран-при FIE в Будапеште.

И это стало высшим достижением в истории латвийского фехтования на взрослом уровне.