На 64-м году жизни скончался бывший защитник сборной Латвии по хоккею и тренер Андрей Матыцин. О его смерти во вторник, 24 ноября, сообщила Латвийская федерация хоккея (LHF).

Андрей Матыцин был одним из ведущих игроков национальной сборной после восстановления независимости Латвии. Он внёс значительный вклад в становление команды и помог ей пробиться в высший дивизион чемпионата мира.

За сборную Латвии Матыцин выступал на протяжении десяти сезонов. В 117 матчах он набрал 48 очков по системе «гол плюс пас», забросив 13 шайб и сделав 35 результативных передач.

После завершения игровой карьеры Матыцин остался в хоккее, посвятив себя тренерской работе.

В течение трёх лет он работал тренером молодёжной сборной Латвии U-20, передавая свой опыт новому поколению хоккеистов.

Андрей Матыцин принадлежал к поколению спортсменов, благодаря которым латвийский хоккей после восстановления независимости страны смог вернуться на международную арену и закрепиться среди сильнейших национальных команд мира.