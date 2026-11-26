Латвийское общественное СМИ (LSM) на своей странице в Facebook предлагает познакомиться с миром латвийского крикета, посмотрев короткометражный документальный фильм «Латвийский крикет», пишет nra.lv.

Режиссёр фильма — Кристине Бриеде, режиссёр монтажа — Мартиньш Малиньш. В описании фильма говорится, что крикет — второй по значимости командный вид спорта в мире после футбола, однако в Латвии широкой публике он практически неизвестен. Тем не менее энтузиасты играют здесь в крикет уже почти двадцать лет. В основном это иностранные студенты, на родине которых этот вид спорта чрезвычайно популярен.

Под эгидой Латвийской федерации крикета действуют девять клубов, однако в составе сборной нет ни одного гражданина Латвии.

Между тем пользователи социальной сети X выражают возмущение по поводу необходимости создания такого фильма.

Янис: На мой взгляд, популяризировать крикет — всё равно что популяризировать бача-бази. В Афганистане бача-бази чрезвычайно популярна. Когда у нас будет много афганцев, бача-бази тоже станет популярной.

Мининс: Это НЕ сборная Латвии. Это вообще не сборная, тем более Латвии.

Идилле: Посмотрела обе короткометражки того вечера. Одна — о нормализации вторжения, другая — о нормализации бл***ства. Латвийское телевидение работает не в интересах латышского народа. Не таким должен быть код Латвии. Я возмущена.

Янка: Когда в Латвии увеличится число каннибалов, LSM будет популяризировать каннибализм.

Улдис: Общественное СМИ должно уважать родину — Латвию — и её граждан. Упомянутые в фильме лица, не имеющие латвийского гражданства, НЕ ИМЕЮТ ПРАВА представлять сборную страны. В крикете нет официально признанной спортивной организации, следовательно, нет и сборной Латвии.

Юрис: Испанский стыд за ваш и режиссёрский «редакционный выбор», ярость от того, что всё это принудительно оплачивается из наших налогов. Это НЕ латвийский крикет, эти приезжие НЕ латыши и никогда ими не будут.

Эмилс: Может, они надеются, что за это мы дадим им гражданство?

Марта: Трудно представить себе более сомнительную тему — спортивная сборная «Латвии», на 100% укомплектованная иммигрантами. Мне даже не хочется узнавать об этом больше.

Скудра: Это не латвийский крикет, хватит позорить имя Латвии!

Это уже не первые нападки на наших крикетистов.Год назад BB.lv уже писал о требовании отобрать у индусов форму цветов латвийского флага.