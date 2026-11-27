Матч Лиги Европы между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" в Батуми пришлось приостановить из-за массовых столкновений турецких болельщиков с грузинской полицией. Инцидент привел к дипломатическому скандалу.

Матч Лиги Европы между турецким футбольным клубом "Бешикташ" и израильским "Хапоэль Беэр-Шева", проходивший в Батуми в четверг, 26 ноября, пришлось приостановить из-за массовых беспорядков.

Как сообщает AFP, во время игры болельщики "Бешикташа" развернули баннер с надписью "Восстание против оккупации, свободу Палестине", размахивали палестинскими флагами и скандировали антиизраильские лозунги. Когда полиция попыталась задержать нескольких участников акции, началась потасовка. В правоохранителей полетели кресла и другие предметы. По данным турецкого агентства DHA, полиция применила перцовый газ.

В МВД Грузии сообщили, что в результате беспорядков пострадали трое полицейских, 16 человек были задержаны. При этом в ведомстве категорически отвергли сообщения о том, что силовые действия были связаны с палестинскими флагами и транспарантами. AFP со ссылкой на представителя "Бешикташа" пишет, что пятеро болельщиков были доставлены в больницу.

После возобновления матча "Бешикташ" одержал победу со счетом 2:1. "Хапоэль" после игры призвал своих болельщиков сохранять спокойствие и выполнять указания грузинских сил безопасности.

Дипломатический скандал после драки на матче УЕФА

В "Бешикташе" обвинили грузинскую полицию в "непропорциональном применении силы", а также обратились в генеральное консульство Турции в Батуми и в УЕФА. По данным клуба, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с председателем "Бешикташа" Сердалом Адалы заверил, что лично следит за развитием ситуации.

После инцидента глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. В свою очередь посол Израиля в Грузии Валид Абу Хайя резко раскритиковал действия турецких болельщиков. "Терроризм на спортивных аренах со стороны болельщиков турецкого "Бешикташа" во время матча против "Хапоэля Беэр-Шевы. Стыд и позор!", - написал он на платформе Х, однако позже этот пост был удален.

Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко ухудшились после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ на эту атаку Израиль начал войну в секторе Газа. Эрдоган неоднократно обвинял израильские власти в "геноциде" палестинцев. Пропалестинские баннеры и лозунги регулярно появляются на турецких футбольных стадионах.