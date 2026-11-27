Бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис и боксер Кристапс Зутис встретятся на ринге 11 февраля 2027 года.

Оба спортсмена подтвердили предстоящий поединок на пресс-конференции в пятницу, 27 ноября, причем выяснилось, что причины их противостояния выходят далеко за пределы спорта.

Как сообщает агентство LETA, бой состоится в рижской Xiaomi Arena в рамках шоу «Bazara 0 V».

Четыре раунда по три минуты

Поединок Бриедиса и Зутиса пройдет в весовой категории до 98 килограммов.

Спортсменам предстоит провести четыре раунда продолжительностью по три минуты каждый.

Организаторы рассчитывают, что именно эта встреча станет главным событием вечера и привлечет значительное внимание публики.

Однако интерес к бою связан не только со спортивными достижениями участников, но и с их давним конфликтом.

Бриедис: Зутис оскорблял моих детей и семью

На пресс-конференции Майрис Бриедис объяснил, почему согласился выйти на ринг против Зутиса.

По словам бывшего чемпиона мира, его решение связано с высказываниями соперника в социальных сетях.

Бриедис заявил, что Зутис оскорблял его детей и других членов семьи.

Именно это, по словам спортсмена, стало для него мотивацией принять вызов.

У Кристапса Зутиса оказалась совершенно другая причина для участия в поединке.

Он заявил, что хочет встретиться с Бриедисом на ринге из-за позиции последнего по вопросу сноса памятника в рижском парке Победы.

По утверждению Зутиса, Бриедис выступал против демонтажа памятника советской эпохи.

Таким образом, предстоящий поединок стал продолжением личного конфликта, в котором переплелись семейные обиды и политические разногласия.

Бриедис возвращается, но ненадолго

Несмотря на предстоящий бой, 41-летний Майрис Бриедис не считает его полноценным возвращением в профессиональный бокс.

На пресс-конференции он сообщил, что после встречи с Зутисом ему предстоит операция на плече.

Более того, по словам Бриедиса, свой предыдущий профессиональный поединок он уже проводил с травмой.

К февральскому бою бывший чемпион мира будет готовиться под руководством Дмитрия Шихолая.

Кристапс Зутис, в свою очередь, планирует обратиться к тренеру Иосифу Ковчи.

Бриедис — бывший чемпион мира, Зутис недавно проиграл Камбале

Спортивные достижения будущих соперников существенно различаются.

41-летний Майрис Бриедис за профессиональную карьеру провел 31 бой, одержав 28 побед, из которых 20 завершились нокаутом.

35-летний Кристапс Зутис имеет в профессиональном боксе 14 поединков и семь побед. Все семь побед он одержал нокаутом.

Последний бой Зутис провел в сентябре 2026 года. Тогда он встретился с бывшим баскетболистом Каспарсом Камбалой.

Поединок проходил по правилам бокса, но с использованием перчаток для смешанных единоборств (ММА).

Зутис проиграл нокаутом уже в первом раунде.

Как завершилась карьера Бриедиса

Майрис Бриедис объявил о завершении профессиональной карьеры в 2024 году.

На протяжении многих лет он входил в число сильнейших боксеров мира в первом тяжелом весе — категории до 90,7 килограмма.

В разные годы латвийский спортсмен владел чемпионскими поясами Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

Одним из главных достижений Бриедиса стала победа во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

В сентябре 2020 года в Мюнхене он победил кубинца Юниэля Дортикоса в финале турнира, завоевав трофей Мухаммеда Али, чемпионский пояс IBF и титул журнала The Ring.

Последний профессиональный бой Бриедис провел в мае 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Тогда он встретился с австралийцем Джеем Опетайей в поединке за титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе.

Победу одержал австралийский боксер.

После этого Бриедис объявил о завершении карьеры, однако теперь вновь готов выйти на ринг — на этот раз против Кристапса Зутиса.

И хотя сам спортсмен подчеркивает, что речь не идет о возвращении в большой профессиональный бокс, предстоящий поединок уже привлекает внимание не только спортивной публики.

11 февраля станет ясно, чем закончится противостояние, которое началось задолго до выхода соперников на ринг.