Бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис и боксер Кристапс Зутис встретятся на ринге 11 февраля 2027 года.
Оба спортсмена подтвердили предстоящий поединок на пресс-конференции в пятницу, 27 ноября, причем выяснилось, что причины их противостояния выходят далеко за пределы спорта.
Как сообщает агентство LETA, бой состоится в рижской Xiaomi Arena в рамках шоу «Bazara 0 V».
Четыре раунда по три минуты
Поединок Бриедиса и Зутиса пройдет в весовой категории до 98 килограммов.
Спортсменам предстоит провести четыре раунда продолжительностью по три минуты каждый.
Организаторы рассчитывают, что именно эта встреча станет главным событием вечера и привлечет значительное внимание публики.
Однако интерес к бою связан не только со спортивными достижениями участников, но и с их давним конфликтом.
Бриедис: Зутис оскорблял моих детей и семью
На пресс-конференции Майрис Бриедис объяснил, почему согласился выйти на ринг против Зутиса.
По словам бывшего чемпиона мира, его решение связано с высказываниями соперника в социальных сетях.
Бриедис заявил, что Зутис оскорблял его детей и других членов семьи.
Именно это, по словам спортсмена, стало для него мотивацией принять вызов.
У Кристапса Зутиса оказалась совершенно другая причина для участия в поединке.
Он заявил, что хочет встретиться с Бриедисом на ринге из-за позиции последнего по вопросу сноса памятника в рижском парке Победы.
По утверждению Зутиса, Бриедис выступал против демонтажа памятника советской эпохи.
Таким образом, предстоящий поединок стал продолжением личного конфликта, в котором переплелись семейные обиды и политические разногласия.
Бриедис возвращается, но ненадолго
Несмотря на предстоящий бой, 41-летний Майрис Бриедис не считает его полноценным возвращением в профессиональный бокс.
На пресс-конференции он сообщил, что после встречи с Зутисом ему предстоит операция на плече.
Более того, по словам Бриедиса, свой предыдущий профессиональный поединок он уже проводил с травмой.
К февральскому бою бывший чемпион мира будет готовиться под руководством Дмитрия Шихолая.
Кристапс Зутис, в свою очередь, планирует обратиться к тренеру Иосифу Ковчи.
Бриедис — бывший чемпион мира, Зутис недавно проиграл Камбале
Спортивные достижения будущих соперников существенно различаются.
41-летний Майрис Бриедис за профессиональную карьеру провел 31 бой, одержав 28 побед, из которых 20 завершились нокаутом.
35-летний Кристапс Зутис имеет в профессиональном боксе 14 поединков и семь побед. Все семь побед он одержал нокаутом.
Последний бой Зутис провел в сентябре 2026 года. Тогда он встретился с бывшим баскетболистом Каспарсом Камбалой.
Поединок проходил по правилам бокса, но с использованием перчаток для смешанных единоборств (ММА).
Зутис проиграл нокаутом уже в первом раунде.
Как завершилась карьера Бриедиса
Майрис Бриедис объявил о завершении профессиональной карьеры в 2024 году.
На протяжении многих лет он входил в число сильнейших боксеров мира в первом тяжелом весе — категории до 90,7 килограмма.
В разные годы латвийский спортсмен владел чемпионскими поясами Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).
Одним из главных достижений Бриедиса стала победа во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
В сентябре 2020 года в Мюнхене он победил кубинца Юниэля Дортикоса в финале турнира, завоевав трофей Мухаммеда Али, чемпионский пояс IBF и титул журнала The Ring.
Последний профессиональный бой Бриедис провел в мае 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Тогда он встретился с австралийцем Джеем Опетайей в поединке за титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе.
Победу одержал австралийский боксер.
После этого Бриедис объявил о завершении карьеры, однако теперь вновь готов выйти на ринг — на этот раз против Кристапса Зутиса.
И хотя сам спортсмен подчеркивает, что речь не идет о возвращении в большой профессиональный бокс, предстоящий поединок уже привлекает внимание не только спортивной публики.
11 февраля станет ясно, чем закончится противостояние, которое началось задолго до выхода соперников на ринг.
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