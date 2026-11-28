Мужская сборная Латвии по баскетболу лишилась шансов выступить на чемпионате мира 2027 года в Катаре. В пятницу вечером команда Яниса Гайлитиса в Риге уступила действующим чемпионам мира и Европы — сборной Германии — со счетом 76:78. Латвийцы боролись до последней секунды, но решающий трехочковый бросок оказался неточным. Окончательно судьбу путевки решила и победа Хорватии над Польшей.

Сборная Латвии по баскетболу не выступит на чемпионате мира 2027 года. Несмотря на упорную борьбу с одним из сильнейших соперников Европы, латвийская команда потерпела поражение, после которого лишилась даже теоретических шансов на выход в финальную часть турнира.

В пятницу, 27 ноября, в матче второго этапа квалификации, состоявшемся в Риге, Латвия уступила Германии со счетом 76:78.

По четвертям встреча завершилась со счетом 14:14, 14:20, 27:25 и 21:19.

Германия благодаря этой победе обеспечила себе место на чемпионате мира в Катаре. Латвия же осталась за пределами тройки команд группы K, получающих путевки на турнир.

Латвия боролась до последней секунды

Начало встречи получилось равным. Немцы открыли счет трехочковым броском Кая Брюнке, но Робертс Блумбергс быстро ответил таким же попаданием. Латвийской сборной удалось ненадолго выйти вперед — 11:9, однако первая четверть завершилась вничью, 14:14.

Во втором отрезке Германия совершила рывок из семи очков подряд и постепенно увеличила преимущество. В какой-то момент гости вели с разницей в 11 очков — 32:21. Перед большим перерывом Рихардс Ломажс точным броском сократил отставание до 28:34.

После перерыва латвийцы продолжили преследование.

Благодаря результативной игре Ломажса хозяева приблизились к сопернику на расстояние всего одного очка — 48:49. Но Германия вновь ответила удачной серией и сохранила лидерство.

В заключительной четверти интрига вернулась. После бросков Кристерса Зорикса и Кристапса Килпса сборная Латвии впервые с начального периода сравняла счет — 61:61. Однако выйти вперед так и не удалось.

В концовке Клавс Чаварс сократил разницу до минимума — 71:72. Латвия продолжала бороться, но Германия удержала преимущество. На последних секундах Рихардс Ломажс попытался принести своей команде победу трехочковым броском. Мяч в корзину не попал.

Итог — 76:78.

Кто стал лучшим в составе Латвии?

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Рихардс Ломажс, набравший 16 очков. Кристерс Зорикс записал на свой счет 15 очков и шесть результативных передач, а Артурс Страутиньш принес команде еще 12 очков.

У Германии главной фигурой встречи стал Андреас Обст, набравший 25 очков. Кай Брюнке завершил матч с 14 очками и семью подборами, а Оскар да Силва добавил 12 очков, шесть подборов и пять результативных передач.

При этом латвийцы были точнее соперников при выполнении трехочковых и штрафных бросков. Однако Германия лучше реализовывала двухочковые попытки и эффективнее организовывала атаки.

Одной из проблем Латвии стали потери мяча: хозяева допустили их 22 против 18 у гостей. Немцы также значительно превзошли латвийцев по количеству результативных передач — 23 против 15.

Почему Латвия окончательно потеряла шансы?

Одного поражения от Германии было недостаточно для окончательного определения судьбы латвийской сборной. Решающим стал результат другого матча группы K.

В польском городе Гливице Хорватия обыграла Польшу со счетом 80:69 и также гарантировала себе участие в чемпионате мира. Польская сборная обеспечила путевку ранее благодаря преимуществу над Латвией в личных встречах.

Таким образом, все три места группы K, дающие право сыграть в финальной части чемпионата мира, оказались заняты Германией, Хорватией и Польшей.

У Латвии после девяти матчей осталось четыре победы, тогда как у Германии и Хорватии — по восемь, а у Польши — семь. Даже победа в заключительной встрече квалификации уже не позволит латвийцам изменить положение.

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Дебют 16-летнего баскетболиста

Несмотря на поражение, встреча стала особенной для двух молодых игроков. В составе национальной сборной дебютировали 16-летний Маркус Яхович и военнослужащий Службы государственной обороны Юрис Витолс.

При этом латвийская команда выступала не в сильнейшем составе. Сборной не смогли помочь Роланд Шмитс, Родион Куруцс, Артур Жагарс и Том Лейманис. Ряд других игроков также отсутствовал из-за травм.

У немцев тоже были кадровые проблемы, однако в распоряжении команды оказались Андреас Обст и Оскар да Силва, выступающие в Евролиге и выигравшие со сборной Германии чемпионат Европы 2025 года.

Почти повторилась история чемпионата мира 2023 года

Нынешний матч напомнил предыдущую встречу этих сборных на чемпионате мира.

В сентябре 2023 года Латвия и Германия встретились в четвертьфинале мирового первенства. Тогда латвийцы также уступили всего два очка — 79:81. В концовке у Дависа Бертанса был шанс принести Латвии победу, но решающий трехочковый бросок не достиг цели. Германия продолжила выступление и в итоге впервые в своей истории стала чемпионом мира.

Теперь, спустя три года, команды вновь провели напряженный матч, завершившийся победой немцев с той же разницей в два очка. Однако на этот раз последствия для Латвии оказались еще более серьезными — команда не сможет повторить свое выступление на мировом первенстве.

Что дальше?

В понедельник, 30 ноября, сборная Латвии проведет заключительный матч квалификации против Израиля. Встреча состоится в Риге, хотя формально хозяином площадки будет израильская команда.

Турнирного значения для выхода Латвии на чемпионат мира этот матч уже не имеет, однако команда сможет завершить отборочный цикл победой.

Чемпионат мира 2027 года пройдет в Катаре с 27 августа по 12 сентября.

Латвия, занявшая пятое место на предыдущем мировом первенстве, на этот раз среди участников турнира не окажется.