Латвийские саночники Мартиньш Ботс и Робертс Плуме победили на первом этапе Кубка мира сезона 2026/2027 в немецком Винтерберге. После первого заезда они занимали второе место, однако сумели опередить соперников и завоевать золото. Ближайших преследователей из США латвийцы обошли всего на 0,046 секунды.
Сборная Латвии по санному спорту открыла новый сезон Кубка мира победой. В субботу, 28 ноября, экипаж Мартиньша Ботса и Робертса Плуме завоевал золотые медали в соревнованиях мужских двоек на трассе в немецком Винтерберге.
Победное время латвийских спортсменов по сумме двух заездов составило 1 минуту 25,823 секунды.
Победу принес второй заезд
После первой попытки Ботс и Плуме занимали второе место. Они уступали лидировавшему итальянскому экипажу Ивана Наглера и Фабиана Маллейера всего 0,038 секунды. Во втором заезде латвийцы сумели улучшить положение и поднялись на первую строчку итогового протокола.
Борьба за медали оказалась исключительно плотной: между первым и третьим местами было всего семь сотых секунды.
Кто поднялся на пьедестал?
Итоговые результаты соревнований мужских двоек:
|Место
|Экипаж
|Результат
|🥇 1
|Мартиньш Ботс / Робертс Плуме (Латвия)
|1:25,823
|🥈 2
|Маркус Мюллер / Ансель Хаугсъя (США)
|+0,046 с
|🥉 3
|Иван Наглер / Фабиан Маллейер (Италия)
|+0,070 с
Таким образом, латвийцы опередили американскую двойку менее чем на пять сотых секунды.
Как выступил второй латвийский экипаж?
В соревнованиях участвовала еще одна двойка из Латвии — Эдуард Шевицс-Микелшевицс и Лукас Крастс. После первого заезда спортсмены занимали 11-е место, однако во второй попытке показали 13-е время.
В результате они завершили соревнования на 12-й позиции, уступив победителям 0,590 секунды.
Все латвийские саночники получили право выступить на первом этапе Кубка мира напрямую, без необходимости проходить квалификацию через Кубок наций.
Когда следующие старты?
Соревнования в Винтерберге продолжаются. В субботу также проходят заезды женских двоек и мужчин на одноместных санях. В воскресенье, 29 ноября, запланированы соревнования женщин в одиночках и командная эстафета.
Всего в сезоне 2026/2027 предусмотрено девять этапов Кубка мира. После Германии спортсмены отправятся в Азию, где следующие этапы пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) и Яньцине (Китай).
Первый этап Кубка мира в новом календарном году примет латвийская Сигулда. Затем саночников ждут соревнования в Альтенберге и Оберхофе, чемпионат мира в австрийском Иглсе, чемпионат Европы в итальянской Кортина-д'Ампеццо, а также заключительные этапы во французской Ла-Плани и немецком Кёнигсзе.
Победа Ботса и Плуме позволяет латвийскому экипажу начать новый сезон лидером общего зачета Кубка мира в соревнованиях мужских двоек.
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