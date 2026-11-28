Латвийские саночники Мартиньш Ботс и Робертс Плуме победили на первом этапе Кубка мира сезона 2026/2027 в немецком Винтерберге. После первого заезда они занимали второе место, однако сумели опередить соперников и завоевать золото. Ближайших преследователей из США латвийцы обошли всего на 0,046 секунды.

Сборная Латвии по санному спорту открыла новый сезон Кубка мира победой. В субботу, 28 ноября, экипаж Мартиньша Ботса и Робертса Плуме завоевал золотые медали в соревнованиях мужских двоек на трассе в немецком Винтерберге.

Победное время латвийских спортсменов по сумме двух заездов составило 1 минуту 25,823 секунды.

Победу принес второй заезд

После первой попытки Ботс и Плуме занимали второе место. Они уступали лидировавшему итальянскому экипажу Ивана Наглера и Фабиана Маллейера всего 0,038 секунды. Во втором заезде латвийцы сумели улучшить положение и поднялись на первую строчку итогового протокола.

Борьба за медали оказалась исключительно плотной: между первым и третьим местами было всего семь сотых секунды.

Кто поднялся на пьедестал?

Итоговые результаты соревнований мужских двоек:

Место Экипаж Результат 🥇 1 Мартиньш Ботс / Робертс Плуме (Латвия) 1:25,823 🥈 2 Маркус Мюллер / Ансель Хаугсъя (США) +0,046 с 🥉 3 Иван Наглер / Фабиан Маллейер (Италия) +0,070 с

Таким образом, латвийцы опередили американскую двойку менее чем на пять сотых секунды.

Как выступил второй латвийский экипаж?

В соревнованиях участвовала еще одна двойка из Латвии — Эдуард Шевицс-Микелшевицс и Лукас Крастс. После первого заезда спортсмены занимали 11-е место, однако во второй попытке показали 13-е время.

В результате они завершили соревнования на 12-й позиции, уступив победителям 0,590 секунды.

Все латвийские саночники получили право выступить на первом этапе Кубка мира напрямую, без необходимости проходить квалификацию через Кубок наций.

Когда следующие старты?

Соревнования в Винтерберге продолжаются. В субботу также проходят заезды женских двоек и мужчин на одноместных санях. В воскресенье, 29 ноября, запланированы соревнования женщин в одиночках и командная эстафета.

Всего в сезоне 2026/2027 предусмотрено девять этапов Кубка мира. После Германии спортсмены отправятся в Азию, где следующие этапы пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) и Яньцине (Китай).

Первый этап Кубка мира в новом календарном году примет латвийская Сигулда. Затем саночников ждут соревнования в Альтенберге и Оберхофе, чемпионат мира в австрийском Иглсе, чемпионат Европы в итальянской Кортина-д'Ампеццо, а также заключительные этапы во французской Ла-Плани и немецком Кёнигсзе.

Победа Ботса и Плуме позволяет латвийскому экипажу начать новый сезон лидером общего зачета Кубка мира в соревнованиях мужских двоек.