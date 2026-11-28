Четыре партии и ни одной победы. Матч за звание чемпиона мира по шахматам между индийцем Гукешем Доммараджу и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым продолжается с абсолютно равным счетом — 2:2. В субботу соперники вновь разошлись миром, завершив встречу после 34 ходов. Впереди еще десять запланированных партий, а на кону — мировая шахматная корона и призовой фонд в 2,5 миллиона долларов.

В Женеве продолжается борьба за звание чемпиона мира по шахматам, в которой встречаются два молодых гроссмейстера — действующий обладатель титула Гукеш Доммараджу из Индии и претендент из Узбекистана Жавохир Синдаров.

В субботу, 28 ноября, шахматисты провели четвертую партию матча. И она, как и три предыдущие, завершилась вничью.

Таким образом, после четырех встреч счет остается равным — 2:2.

Четвертая партия закончилась после 34 ходов

На этот раз Гукеш играл белыми фигурами, однако преимущество первого хода не помогло ему добиться победы. Соперники завершили партию после 34 ходов, зафиксировав ничью в результате троекратного повторения позиции. Поединок продолжался около трех часов 35 минут.

Несмотря на упорную борьбу, ни одному из участников пока не удалось одержать первую победу в матче. Следующая, пятая партия состоится в воскресенье, 29 ноября. Белыми фигурами будет играть Синдаров.

Самый молодой чемпион мира защищает титул

Гукеш Доммараджу вошел в историю шахмат в декабре 2024 года, когда в возрасте 18 лет стал самым молодым чемпионом мира по классическим шахматам. Титул он завоевал, победив китайского гроссмейстера Дин Лижэня.

Теперь индийскому шахматисту предстоит защитить чемпионское звание от соперника, который также относится к новому поколению шахматных звезд.

Жавохиру Синдарову сейчас 20 лет, а во время нынешнего чемпионата ему исполнится 21 год. Право сыграть за мировую корону представитель Узбекистана получил благодаря победе в турнире претендентов 2026 года.

Нынешний матч стал самым молодым противостоянием за титул чемпиона мира в истории шахмат.

Как определят нового чемпиона?

Матч в Женеве рассчитан максимум на 14 партий с классическим контролем времени. За победу в партии шахматист получает одно очко, за ничью — половину очка. Для досрочной победы в матче одному из участников необходимо набрать 7,5 очка.

Если после всех 14 партий счет окажется равным — 7:7, — победителя определят на тай-брейке с сокращенным контролем времени.

Чемпионат должен завершиться не позднее 12 декабря 2026 года. Общий призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов США.

Пока ни действующему чемпиону, ни претенденту не удалось выйти вперед. Пятая партия покажет, сумеет ли кто-то из соперников наконец прервать серию ничьих.

За титул чемпиона мира борются уже 140 лет

Первый официально признанный матч за звание чемпиона мира по шахматам состоялся в 1886 году между Вильгельмом Стейницем и Иоганном Цукертортом. В 2026 году история матчей за мировую шахматную корону насчитывает уже 140 лет.

Нынешнее противостояние примечательно тем, что за титул борются представители двух стран Азии, которым на момент начала матча было всего по 20 лет.

И хотя первые четыре партии не выявили победителя, впереди у шахматистов остается достаточно возможностей изменить счет и определить сильнейшего.