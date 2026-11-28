Сборная Латвии могла обыграть действующих чемпионов мира и Европы по баскетболу, если бы допустила меньше ошибок. Такое мнение после поражения от Германии со счетом 76:78 высказал игрок национальной команды Роберт Блумбергс. Латвийцы потеряли шансы попасть на чемпионат мира 2027 года, однако баскетболист заверил, что команда не собирается опускать руки и намерена бороться за победу в оставшихся матчах.

Ошибки и нестабильная игра не позволили сборной Латвии по баскетболу одержать победу над Германией в квалификации чемпионата мира 2027 года. Об этом после встречи в Риге заявил игрок латвийской команды Роберт Блумбергс.

В пятницу, 27 ноября, Латвия уступила действующим чемпионам мира и Европы со счетом 76:78. При этом у хозяев оставалась возможность вырвать победу на последних секундах, однако решающий трехочковый бросок Рихардса Ломажса оказался неточным.

«Если бы ошибок было меньше, результат был бы другим»

По словам Блумбергса, главной причиной поражения стали многочисленные потери мяча и неудачные отрезки игры.

«Трудно даже подобрать правильные слова, но я думаю, что было слишком много ошибок, которые и стоили нам победы. Если бы ошибок было не так много, результат был бы совершенно другим», — признал баскетболист в разговоре с агентством ЛЕТА.

Он подчеркнул, что даже несколько дополнительных успешных действий могли изменить исход встречи.

«Если бы мы завладели еще несколькими мячами, то победили бы», — считает Блумбергс.

Статистика подтверждает, что потери действительно стали серьезной проблемой латвийской команды. За матч хозяева допустили 22 потери мяча против 18 у сборной Германии. При итоговой разнице всего в два очка каждая упущенная возможность провести атаку имела особое значение.

Германия несколько раз уходила в отрыв

Блумбергс также обратил внимание на нестабильность игры латвийской сборной.

«Мы играли волнообразно, позволяли соперникам совершать рывки. Это определенно нужно ограничивать, чтобы таких эпизодов было меньше», — отметил он.

После первой четверти счет был равным — 14:14. Однако во втором игровом отрезке немцы набрали семь очков подряд, а затем увеличили преимущество до 11 очков.

К большому перерыву Латвия сократила отставание до шести очков — 28:34. В дальнейшем хозяевам несколько раз удавалось приблизиться к сопернику, а в заключительной четверти даже сравнять счет — 61:61.

Но каждый раз Германия находила возможность вновь выйти вперед.

Что говорил тренер в перерыве?

Блумбергс рассказал, что главный тренер сборной Янис Гайлитис во время большого перерыва призвал игроков действовать активнее и уделять особое внимание лидерам немецкой команды.

В первую очередь необходимо было ограничить возможности Андреаса Обста, одного из самых опасных игроков соперника.

«Нельзя было позволять соперникам совершать свободные броски, особенно Обсту, который все равно получил возможность реализовать свои броски», — рассказал баскетболист.

В итоге именно Обст стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков.

Блумбергс признал, что латвийская сборная старалась сократить отставание, однако так и не смогла переломить ход матча.

Латвия осталась без чемпионата мира

Поражение от Германии стало особенно болезненным из-за турнирных последствий. Германия благодаря победе обеспечила себе путевку на чемпионат мира 2027 года в Катаре.

Окончательно Латвия лишилась шансов на выход в финальную часть турнира после того, как Хорватия в гостях обыграла Польшу со счетом 80:69.

Таким образом, все три путевки из группы K достались Германии, Хорватии и Польше.

После девяти матчей в активе латвийской сборной четыре победы, и догнать команды, обеспечившие себе выход на чемпионат мира, она уже не сможет.

«Мы не можем просто уйти и сдаться»

Несмотря на потерю турнирных перспектив, Блумбергс подчеркнул, что команда намерена серьезно отнестись к оставшимся встречам.

В понедельник, 30 ноября, сборная Латвии сыграет в Риге против Израиля. Формально это будет гостевой матч для латвийцев.

«Все равно нужно готовиться к оставшимся матчам, и мы хотим побеждать. Мы не можем просто уйти и сдаться, поэтому будем бороться за победы», — заявил баскетболист.

Для Латвии предстоящая встреча уже не будет иметь значения в борьбе за путевку на чемпионат мира, однако останется возможностью улучшить игру и завершить нынешний этап отбора с победой.